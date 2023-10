WhatsApp Web est sur le point de recevoir une fonction extrêmement utile : vous pourrez rechercher des messages par date

WhatsApp Web améliore son expérience utilisateur avec cette nouvelle et intéressante fonctionnalité.

Une fonction vraiment nécessaire arrive sur WhatsApp

Chaque jour, WhatsApp est une application de plus en plus complète. Nous avons maintenant non seulement les communautés, mais aussi les chaînes WhatsApp pour suivre nos influenceurs préférés sans avoir besoin d’accéder à d’autres réseaux sociaux. D’autre part, des fonctionnalités révolutionnaires arrivent dans l’application qui attirent l’attention. L’une d’entre elles, dont nous allons parler aujourd’hui, rendra beaucoup plus facile la recherche des messages que nous cherchons, ce qui était jusqu’à présent une tâche vraiment titanesque.

Voyons ce que cette mise à jour de WhatsApp Web apporte, l’une des applications les plus aimées et les plus utilisées par les utilisateurs de l’application de messagerie la plus utilisée au monde.

Une nouveauté très attendue

Comme le rapporte WaBetaInfo, WhatsApp va introduire une série d’améliorations qui sont extrêmement utiles sur WhatsApp Web. Pour de nombreux utilisateurs, la version Web est plus utile que les versions sous forme d’applications pour chaque système d’exploitation. Elle pose moins de problèmes et nous permet d’avoir une plus grande stabilité lors de son utilisation. Par ailleurs, nous pourrons maintenant rechercher les messages par date, l’une des fonctions les plus utiles qui a été lancée pour les versions non mobiles au cours des dernières années.

En général, les points forts de cette mise à jour sont les suivants :

WhatsApp développe une fonction pour sa version Web qui permettra de rechercher les messages par date .

. Cette fonction vise à améliorer l’expérience utilisateur et à rendre la recherche de conversations spécifiques plus facile pour les utilisateurs, ce qui serait autrement frustrant à trouver .

. Ainsi, elle inclura un bouton qui ouvrira un calendrier où nous pourrons choisir la date du message que nous recherchons.

Cela permettra aux utilisateurs de trouver des messages de manière plus précise.

Finis les défilements vers le haut dans les historiques des groupes de vos amis où l’activité est constante.

De plus, cela nous permettra de rester organisés et de localiser les messages qui nous importent le plus.

Quand viendra-t-elle ? Étant donné qu’il s’agit d’une amélioration qui est encore en cours de développement, il est très probable qu’elle mettra plus de temps que prévu à arriver. En grande partie parce qu’elle n’est même pas encore arrivée aux versions bêta pour les utilisateurs qui y sont abonnés. Pour cette raison, nous devrons attendre de voir arriver cette fonction nécessaire sur WhatsApp Web.

Dans tous les cas, c’est encore un ajout vraiment intéressant qui nous permettra d’accéder rapidement et sans frustration au contenu que nous souhaitons récupérer. Surtout si l’historique des messages est aussi long que celui que nous avons généralement avec notre partenaire ou nos amis très proches.

