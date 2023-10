Apple a conçu un appareil capable de mettre à jour un iPhone sans le toucher ni avoir à le sortir de la boîte

Un système qui facilite le processus de configuration d’un nouvel iPhone.

Apple a un appareil qui met à jour un iPhone sans le sortir de sa boîte

Apple a conçu un appareil capable de mettre à jour un iPhone sans avoir à le toucher ni à le sortir de sa boîte. Souvent, lorsque nous configurons un nouvel iPhone, la première chose à faire est de le mettre à jour vers la dernière version d’iOS, ce qui ne serait plus nécessaire grâce à ce nouveau système qui permettrait de le faire directement dans l’Apple Store avant sa mise en vente.

Fini les mises à jour à la maison lorsque vous achetez un nouvel iPhone

Normalement, lorsqu’on achète un nouvel iPhone le jour de sa sortie, lors du processus de configuration, l’une des étapes consiste à le mettre à jour vers la dernière version d’iOS. Cela s’est également produit avec les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Ce n’est pas très gênant, mais lorsqu’on configure un nouvel iPhone, on veut le faire rapidement pour pouvoir en profiter le plus tôt possible. Et c’est précisément ce que vise Apple.

Comme le mentionne Mark Gurman dans la dernière édition de sa newsletter, Apple aurait un appareil dans ses Apple Store capable de mettre à jour le système d’exploitation des iPhone avant leur mise en vente… sans les toucher et sans même ouvrir leur boîte.

Le fonctionnement de cet appareil est extrêmement simple. Les employés d’un Apple Store n’ont qu’à placer les boîtes des iPhone sur l’appareil (sans les ouvrir) qui a la forme d’un coussin et qui Allume les iPhone sans fil, installe la dernière mise à jour d’iOS, puis les éteint à nouveau.

Bien que Mark Gurman ne fasse référence qu’aux iPhone, on s’attend à ce que cet appareil soit utilisé pour d’autres appareils du catalogue tels que les iPad ou les Mac. Sans aucun doute, cet appareil capable de mettre à jour un iPhone avant sa mise en vente n’a d’autre objectif que d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Faciliter le processus de configuration d’un iPhone, surtout lorsqu’il est neuf, est un énorme avantage.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :