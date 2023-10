Apple annoncerait de nouveaux iPad dès cette semaine

Les élus seraient l’iPad Air, l’iPad mini et l’iPad d’entrée de gamme.

Tous les alarmes ont retenti. Apple annoncerait de nouveaux iPad dès demain, le 17 octobre, à travers des communiqués de presse.

De nouveaux modèles d’iPad seraient présentés dès cette semaine. Selon le média Supercharged, la société à la pomme annoncerait de nouveaux modèles d’iPad dès demain, le 17 octobre, une information confirmée également par le média 9to5mac.

Les iPad qu’Apple lancerait seraient un nouvel iPad Air, un nouvel iPad mini, ainsi qu’un iPad de onzième génération. Toutes les mises à jour, cependant, seraient mineures et il n’est pas prévu qu’elles apportent plus d’innovations qu’un processeur mis à jour qui les rendrait beaucoup plus puissants.

Verrons-nous de nouveaux iPad cette semaine ?

Il semble logique que nous verrons de nouveaux iPad cette semaine compte tenu des précédents, mais tout est vraiment confus. Avant de parler de pourquoi c’est confus, parlons de ce qui compte vraiment ; les iPad. Nous avons en effet de nombreuses rumeurs sur les éventuelles nouveautés au-delà des nouveaux processeurs.

D’une part, pour ce qui est des iPad Air, ils viendraient avec un nouveau processeur M2 qui les rendrait plus puissants. D’autres rumeurs indiquent qu’il y aurait deux modèles de cet iPad, comme c’est le cas pour les iPad Pro. Une chose qui profiterait à ceux qui veulent un iPad avec un grand écran, mais qui n’ont pas besoin de toutes les fonctionnalités des iPad Pro.

D’autre part, l’iPad mini viendrait également avec un nouveau processeur A16 Bionic, ainsi que les problèmes de son écran résolus. Enfin, l’iPad de onzième génération aurait un nouveau processeur et viendrait en remplacement de celui de neuvième génération afin qu’Apple puisse cesser de le vendre et que tous ses iPad aient le même design.

Quant à la confusion de tout cela, Mark Gurman, célèbre analyste chez Bloomberg, après avoir pris connaissance de ces informations, a déclaré que ces sorties n’auront pas lieu, du moins cette semaine. Si elles se produisent, elles auront lieu en novembre. Nous avons donc deux rumeurs complètement opposées sur la table.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :