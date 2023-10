Ma recommandation : si vous recherchez un téléphone portable à moins de 200 euros, voici l’achat à faire

Le smartphone chinois arrive avec une fiche de caractéristiques où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.

Le design du realme 10.

Le panorama Android est rempli d’options très différentes, ce qui peut rendre l’achat assez compliqué. Il semble impossible de trouver celui qui correspond le mieux à nos besoins. Nous en sommes conscients, c’est pourquoi nous venons à votre aide. À mon avis, ce smartphone est le meilleur que vous puissiez acheter pour moins de 200 euros.

Le realme 10 baisse de prix sur Amazon, il est à votre portée pour seulement 199 euros. Il possède une fiche de caractéristiques complète, vous ne manquerez de rien. Il était initialement mis en vente pour près de 280 euros, maintenant qu’il a baissé de prix, c’est une option encore plus tentante. Nous vous disons tout sur le téléphone portable realme.

Achetez le téléphone portable realme au meilleur prix

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33 W

NFC et prise jack pour les écouteurs

Vos applications préférées se déplaceront sans problème, le cerveau de ce realme est une puce en laquelle vous pouvez avoir confiance. Nous parlons du Helio G99, une puce que nous avons testée à plusieurs reprises et avec laquelle vous ne rencontrerez aucune difficulté. C’est une assurance vie.

À l’avant de notre protagoniste, un écran Super AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD+. Non seulement il est beau, mais il se déplace également avec fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Vous serez accro, vous ne pourrez plus revenir à un écran traditionnel de 60 Hz.

Les 2 caméras arrière du téléphone chinois vous permettront de capturer les meilleurs moments avec qualité, realme travaille très bien avec tous ses appareils. Nous avons une caméra principale de 50 mégapixels et un capteur noir et blanc de 2 mégapixels.

➡️ Voir l’offre realme 10 (8+128 GB)

N’y réfléchissez plus, avec le smartphone chinois, vous rentrez à la maison avec un allié qui vous accompagnera pendant des années. Il est capable d’offrir une bonne expérience utilisateur et maintiendra le niveau. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, les prix sur Amazon peuvent varier à tout moment.

