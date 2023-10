Combien d’années dure un téléphone portable et de quoi cela dépend

Dans ce guide, j’analyse les facteurs qui déterminent combien de temps un utilisateur peut utiliser son appareil avant de le remplacer par un autre.

Un téléphone portable peut durer de nombreuses années.

Dans ce guide, je vous explique tous les détails que vous devriez prendre en compte concernant la durée de vie d’un téléphone portable. De plus, nous allons analyser certains des facteurs qui influencent la durée de service d’un appareil pour l’utilisateur. Vous voulez savoir combien d’années un téléphone portable peut fonctionner? Alors restez avec moi car je vous l’explique en détail.

Parlons de l’obsolescence programmée

L’obsolescence programmée est une stratégie commerciale qui consiste à concevoir et fabriquer des produits ayant une durée de vie limitée délibérément. Cette pratique vise à encourager un cycle de consommation constant en rendant les produits obsolètes ou inutilisables après une période de temps déterminée.

L’obsolescence programmée peut se manifester de différentes manières :

Obsolescence fonctionnelle. Les produits sont conçus pour cesser de fonctionner correctement après un certain temps, obligeant les consommateurs à les remplacer. Cela peut être réalisé en utilisant des composants de basse qualité ou en effectuant des mises à jour logicielles rendant les anciens appareils incompatibles. Obsolescence perceptuelle. Cela fait référence à la stratégie visant à rendre les produits semblant dépassés ou obsolètes par rapport aux versions plus récentes, incitant ainsi les consommateurs à rechercher constamment les dernières nouveautés. Parfois, des nouveautés substantielles sont effectivement mises en œuvre dans un modèle plus récent, bien que cela soit principalement lié au marketing. Obsolescence stylistique. Les produits sont constamment mis à jour en termes de design et de style, ce qui amène les consommateurs à abandonner des produits parfaitement fonctionnels simplement parce qu’ils ne sont plus à la mode. Il semble que cela se soit réduit ces derniers temps, car les grandes entreprises du secteur exploitent les conceptions d’année en année, comme Apple avec ses iPhone ou Samsung avec les Galaxy S23 et les générations précédentes. Obsolescence technique. Les produits sont conçus de manière à être difficiles ou coûteux à réparer, ce qui rend plus pratique d’en acheter un nouveau plutôt que de réparer l’ancien.

Il ne fait aucun doute que ce sont des pratiques évidentes que les entreprises utilisent pour stimuler les ventes de leurs produits. Bien sûr, je ne dis pas que toutes les entreprises utilisent ces quatre stratégies pour tous leurs produits.

Cependant, il n’est pas difficile de détecter certaines d’entre elles dans les téléphones portables actuellement commercialisés. L’obsolescence programmée est si présente dans le secteur des téléphones portables que les autres facteurs mentionnés ci-dessous y sont étroitement liés.

Et qu’en est-il des mises à jour?

Et qu’en est-il des mises à jour? Eh bien, il s’agit d’une façon subtile d’appliquer l’obsolescence programmée. Les entreprises peuvent lancer des mises à jour qui ralentissent les anciens appareils ou les rendent même incompatibles avec les nouvelles versions des applications.

Cependant, les mises à jour logicielles sont également un moyen de prolonger la durée de vie d’un appareil, en fournissant de nouvelles fonctionnalités, en améliorant les performances et en résolvant les problèmes de sécurité.

Par exemple, les iPhone d’Apple sont ceux qui reçoivent le plus de mises à jour de nos jours, avec des modèles qui ont été mis à jour pendant plus de 7 ans. Cependant, dans le passé, la société a également sorti de nouvelles versions qui ralentissaient considérablement les anciens modèles.

Les dommages physiques et le droit à la réparation

Un téléphone portable est un appareil susceptible de subir des chocs et des rayures. Rien de tout cela ne devrait mettre fin à son fonctionnement, mais certains dommages peuvent nécessiter une intervention du service technique.

Il est évident que de nombreux produits sont fabriqués avec des composants fragiles ou difficiles à réparer, ce qui les rend sujets à des dommages et à des pannes prématurées. Cela conduit non seulement à la nécessité de remplacer le produit, mais cela augmente également la génération de déchets. De plus, les réparations sont souvent coûteuses ou impossibles, car les pièces de rechange peuvent être chères ou difficiles à trouver.

De nos jours, les fabricants semblent vouloir promouvoir le droit à la réparation. Par exemple, Samsung propose un kit de réparation pour que les utilisateurs puissent eux-mêmes remplacer des pièces des terminaux. De plus, les derniers modèles d’Apple sont plus faciles à réparer.

L’évolution de la technologie et l’inclusion de nouvelles fonctionnalités techniques

Enfin, je mentionne un facteur clé qui encourage souvent les ventes de dispositifs mobiles : l’évolution de la technologie elle-même. Malgré cela, ces dernières années, on observe une diminution de l’évolution entre les appareils, avec de moins en moins d’innovations de la part des fabricants.

Un exemple clair en est l’iPhone 15 Pro, un appareil qui ne vaut pas la peine d’être acheté si vous avez déjà la génération précédente.

Alors, combien de temps dure un téléphone portable ?

Comme vous avez pu le constater, la durée de vie d’un appareil varie en fonction de différents facteurs. Selon certaines études, les Espagnols changent de téléphone portable environ tous les deux ou trois ans. Bien sûr, dans de nombreux cas, cela sera nécessaire, tandis que dans d’autres cas, ce ne sera pas le cas.

Il est certain qu’un téléphone portable peut durer beaucoup plus longtemps si le fabricant et l’utilisateur le souhaitent. Voici quelques variables qui pourraient favoriser la prolongation de la durée de vie d’un terminal :

Bonnes performances maintenues dans le temps . Si le comportement général de l’appareil est bon, de nombreux utilisateurs seront prêts à utiliser leur téléphone portable pendant plusieurs années.

. Si le comportement général de l’appareil est bon, de nombreux utilisateurs seront prêts à utiliser leur téléphone portable pendant plusieurs années. Aucune exigence des dernières fonctionnalités . Chaque année, les fabricants ont de nouvelles choses à offrir à leurs appareils. Si on laisse de côté ces nouveautés, qui sont généralement assez insignifiantes, prolonger la durée de vie de l’appareil actuel ne devrait pas poser de problème.

. Chaque année, les fabricants ont de nouvelles choses à offrir à leurs appareils. Si on laisse de côté ces nouveautés, qui sont généralement assez insignifiantes, prolonger la durée de vie de l’appareil actuel ne devrait pas poser de problème. Le téléphone est bien entretenu. En appliquant un bon entretien à l’appareil, tant au niveau matériel que logiciel, il est possible de prolonger la durée d’utilisation.

Avec la puissance actuelle de nombreux modèles, en particulier dans la gamme moyenne ou haut de gamme, un téléphone portable devrait pouvoir durer plus de 5 ans. Cependant, tout dépend des efforts fournis par le propriétaire et le fabricant.

