D’ici 2035, des satellites en chute libre tueront ou blesseront quelqu’un tous les deux ans, selon la FAA

Selon un nouveau rapport de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, une personne pourrait bientôt être exposée au risque de décès ou de blessure causé par la chute d’un satellite tous les deux ans. Le rapport, commandé par la FAA, indique que si SpaceX continue de lancer des satellites comme prévu, environ 28 000 débris de satellites pénétreront dans l’atmosphère chaque année d’ici 2035. Parmi eux, la probabilité que les débris de satellites ne soient pas complètement brûlés lors de leur chute et causent des blessures ou la mort de personnes au sol est de 0,6 par an. Cela signifie que cela se produirait une fois tous les deux ans. Le rapport met également en évidence le risque croissant de débris en chute libre résultant de l’augmentation des lancements nécessaires pour déployer et maintenir de grandes constellations en orbite terrestre basse (LEO).

Le rapport indique également que les débris du satellite tombé pourraient même constituer une menace pour les avions. D’ici 2035, la probabilité annuelle qu’un avion soit abattu par des débris de satellite sera de 0,0007. Dans cet article, nous discuterons en détail du rapport de la FAA, notamment des risques posés par les satellites tombants, des causes de ces risques et des solutions potentielles pour les atténuer.

Besoin du rapport

La FAA s’inquiète du niveau de débris spatiaux. Ces dernières années, des marques telles que SpaceX ont lancé de plus en plus de satellites dans l’espace chaque année. Les experts préviennent que le rythme de ces lancements pourrait entraîner le risque de collisions à la fois dans l’espace et sur terre. Le rapport, qui vise à évaluer les risques posés par les débris spatiaux qui tombent, suggère également que certains dangers pourraient être réduits grâce à une réglementation accrue.

Il souligne également que, comme de nombreux problèmes dans l’espace, le monde manque actuellement de solutions mondiales pour les débris spatiaux, les nouveaux satellites et les dangers que ces objets peuvent causer.

SpaceX d’Elon Musk a déjà prévu de lancer une constellation de satellites, ce qui a rendu nécessaire la réalisation de ce rapport. L’entreprise a déjà lancé 5 000 de ces satellites et prévoit d’augmenter considérablement le nombre de lancements. Le rapport de la FAA affirme que SpaceX représente plus de 85% du risque de menaces pour les personnes au sol. Cependant, le rapport n’a pas pris en compte les autres réseaux de satellites prévus pour être lancés par d’autres pays.

Pour sa part, SpaceX a déclaré que l’analyse utilisée pour calculer le chiffre était « gravement erronée ». L’entreprise affirme qu’elle est fondée sur des hypothèses incorrectes concernant le danger que représentent ses satellites. David Goldstein, l’ingénieur en chef de l’entreprise, a déclaré dans une lettre à la FAA que la probabilité que les satellites de l’entreprise brûlent lors de leur entrée dans l’atmosphère est plus élevée que celle qui est supposée dans le rapport.

Risques posés par les satellites tombants

Le rapport de la FAA met en garde contre les débris tombants des constellations en orbite terrestre basse (LEO) autorisées aux États-Unis, qui pourraient blesser ou tuer quelqu’un tous les deux ans. Cela se produira uniquement s’ils continuent de les déployer comme prévu. Le rapport indique qu’en 2035, le nombre total de fragments dangereux survivant aux rentrées chaque année devrait atteindre 28 000, et l’attente de victime, c’est-à-dire le nombre de personnes au sol prévues pour être blessées ou tuées par les débris survivants des rentrées de satellites de ces constellations, serait de 0,6 par an. Cela signifie qu’une personne sur la planète serait susceptible d’être blessée ou tuée par des débris tombants tous les deux ans.

Causes des risques posés par les satellites tombants

Le rapport de la FAA met en évidence le risque croissant de débris en chute libre résultant de l’augmentation des lancements nécessaires pour déployer et maintenir de grandes constellations en orbite terrestre basse (LEO). Les fusées commerciales américaines qui lancent de grandes constellations laissent généralement leur étage supérieur en orbite. Celui-ci a généralement plus de masse que les satellites individuels. Cela signifie que l’étage supérieur a plus de chances de survivre à la rentrée et de représenter un risque pour les personnes. Le rapport met également en garde contre l’expansion rapide de la constellation Starlink de SpaceX, qui pourrait contribuer de manière significative au problème. Le rapport indique que si la croissance prévue de la grande constellation se réalise et que les débris des satellites Starlink survivent à la rentrée, l’attente de victime serait de 0,6 par an d’ici 2035.

Solutions potentielles pour atténuer les risques posés par les satellites tombants

Le rapport de la FAA propose plusieurs solutions potentielles pour atténuer les risques posés par les satellites tombants. Une solution consiste à concevoir des satellites et des véhicules de lancement de manière à minimiser la quantité de débris générée lors de la rentrée. Une autre solution consiste à concevoir des satellites et des véhicules de lancement. Il s’agit de s’assurer qu’ils rentrent dans l’atmosphère terrestre et brûlent complètement. Le rapport suggère également que les exploitants de satellites devraient élaborer et mettre en œuvre des plans d’élimination en fin de vie. Ces plans devraient minimiser le risque de survie des débris lors de la rentrée. De plus, le rapport recommande que les exploitants de satellites collaborent avec la FAA pour élaborer et mettre en œuvre des normes. Ces normes visent à minimiser le risque de survie des débris lors de la rentrée.

Notre avis

La FAA met en garde contre les risques posés par les satellites tombants si le taux élevé de lancements se poursuit. Elle indique que les personnes pourraient bientôt être exposées au risque de décès ou de blessure causé par un satellite tombant tous les deux ans. Le rapport met en évidence le risque croissant de débris en chute libre résultant de l’augmentation des lancements nécessaires pour déployer de grandes constellations en orbite terrestre basse. Il suggère également plusieurs solutions potentielles pour atténuer les risques posés par les satellites tombants, notamment la conception de satellites et de véhicules de lancement pour minimiser la quantité de débris générée lors de la rentrée.

Il est également essentiel que ces risques soient pris au sérieux et que des mesures soient prises pour les atténuer, conclut la FAA.

Actualité mobile et vidéo du moment