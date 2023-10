Gaffe épique du CM de Xiaomi : il a supprimé le compte de Lei Jun par erreur

Être Community Manager ou CM est un travail compliqué, bien plus qu’il n’y paraît de l’extérieur. Et si vous êtes le CM de la communauté Xiaomi en Chine, alors cela doit être une folie, car vous êtes responsable de l’une des plus grandes communautés d’utilisateurs du pays et du monde des dispositifs électroniques.

Fondée en 2010 par les ingénieurs électroniques et entrepreneurs Lei Jun et Lin Bin, Jun a été le PDG ou directeur exécutif de l’entreprise depuis ses débuts. Et il est également la figure la plus reconnaissable de Xiaomi que nous voyons souvent lors des événements de l’entreprise. Autrement dit : Lei Jun est le big boss, comme Elon Musk chez Tesla ou Steve Jobs l’était chez Apple. Et si vous supprimiez accidentellement le compte du chef de la communauté de sa propre entreprise ?

Supprimer le compte de Lei Jun par erreur de la communauté Xiaomi

Lei Jun est l’un de ces PDG très impliqués dans la communauté d’utilisateurs de ses produits, et il n’est pas du genre à n’apparaître qu’aux réunions d’actionnaires et de partenaires. Par conséquent, sa présence dans la communauté Xiaomi est totale et très active. Et juste au milieu de cette semaine, M. Jun est arrivé soudainement un matin au travail et a réalisé que son compte sur la Communauté Xiaomi chinoise avait été supprimé.

Qu’est-il arrivé ? Apparemment, l’administratrice de la communauté a accidentellement supprimé le compte de son patron lorsqu’elle a effectué une tâche de routine de suppression de comptes illégaux dans la communauté Xiaomi. Et, par accident, le compte de Lei Jun se trouvait parmi eux.

Terrorisée après l’avoir supprimé

Comme l’a raconté la CM mercredi dernier dans un article sur le réseau social Weibo, « J’ai été très effrayée quand je l’ai découvert à 11h44. Il se trouve que j’ai accidentellement supprimé le compte de M. Lei récemment car je nettoyais un tas de comptes illégaux historiques… ».

Et quant à ce qui est arrivé à la fois au compte de Lei Jun et à la Community Manager elle-même, tout s’est bien terminé, car la CM affirme avoir « rapidement enquêté sur la cause et [le compte du PDG de Xiaomi] a été rétabli au bout de 12 heures (le poste est toujours là pour le moment) ». Une fin heureuse pour une anecdote qui a sans aucun doute fait trembler le CM de la communauté Xiaomi.

Source | HelloXiaomi

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :