Trois astuces simples pour améliorer les performances de ton téléphone portable Xiaomi

Voici comment vous pouvez améliorer les performances de votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO en effectuant simplement trois ajustements sur votre appareil.

Découvrez comment améliorer les performances de votre téléphone Xiaomi grâce à ces trois fonctions cachées de MIUI

MIUI est une surcouche de personnalisation pour Android qui se distingue par sa vaste gamme de fonctionnalités de toutes sortes, allant de certaines purement esthétiques qui vous permettent de personnaliser l’interface utilisateur de votre Xiaomi au maximum, à d’autres qui vous permettent d’améliorer la fluidité et d’optimiser le fonctionnement de votre appareil.

Aujourd’hui, nous allons justement vous parler de ces dernières, car nous allons vous révéler trois astuces simples de MIUI qui vous permettront d’améliorer les performances de votre téléphone Xiaomi de manière facile et rapide.

Améliorez les performances de votre Xiaomi avec ces trois ajustements simples

La première chose que vous devez faire pour optimiser les performances de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO est d’accéder à l’application Sécurité depuis le tiroir d’applications de votre smartphone, appuyez sur l’icône de la roue dentée située dans le coin supérieur droit et dans la section « Paramètres des fonctions », appuyez sur l’option Accélération de la vitesse.

Une fois dans cette section, appuyez sur le menu déroulant à droite du bouton Effacer le cache lorsque l’appareil est verrouillé et sélectionnez l’une des premières options : En 1 minute ou En 5 minutes.

En faisant cela, après le laps de temps défini après avoir verrouillé le terminal, MIUI se chargera de vider le cache mémoire de celui-ci, libérant ainsi de l’espace mémoire et améliorant la fluidité de l’appareil.

Le deuxième ajustement que vous devez effectuer sur votre appareil Xiaomi pour améliorer ses performances est de placer un raccourci vers le Nettoyeur de MIUI sur l’écran d’accueil de votre terminal, et pour cela, vous devez simplement suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Sécurité sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO

sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO Appuyez sur l’icône des Paramètres située en haut à droite de l’application

située en haut à droite de l’application Dans la section Paramètres des fonctions , appuyez sur le bouton Nettoyeur

, appuyez sur le bouton Enfin, activez le Switch à droite de l’option Afficher le raccourci sur l’écran d’accueil

Après avoir effectué ces actions, un raccourci vers le Nettoyeur apparaîtra sur votre bureau et en appuyant dessus, les tâches suivantes seront effectuées :

Suppression des fichiers inutiles du système

Vidage du cache mémoire

Arrêt des processus inutiles consommateurs de mémoire

En troisième lieu, MIUI dispose également d’un mode haute performance et en l’activant, le système priorisera l’utilisation du processeur au détriment de l’économie de batterie, ce qui vous permettra d’obtenir une plus grande fluidité et une meilleure expérience d’utilisation au détriment d’une autonomie réduite.

Pour activer ce mode haute performance, il vous suffit de réaliser les actions suivantes :

Accédez au menu Paramètres de votre téléphone Xiaomi

de votre téléphone Xiaomi Allez dans la section Batterie

Sur la barre située juste en dessous de l’estimation de l’autonomie, appuyez sur l’option Performance

Appuyez sur le bouton Accepter

Une fois cela fait, le mode haute performance restera activé jusqu’à ce que vous l’éteigniez, ce que vous pouvez faire directement depuis le panneau des notifications ou depuis le Centre de contrôle de votre Xiaomi.

Si ce raccourci ne s’affiche pas dans le Centre de contrôle de votre appareil, il vous suffit de cliquer sur le bouton d’édition avec une icône de crayon qui apparaît en haut à droite et de glisser le raccourci du mode haute performance vers les champs situés en haut pour qu’il s’affiche dans le panneau des Paramètres rapides.

