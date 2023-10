Cette nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 rendra Siri beaucoup plus intelligent

Merci à cette fonctionnalité d’iOS 17, Siri peut recevoir des demandes successives sans être invoqué.

Siri est un peu meilleur sur iOS 17

iOS 17 se distingue non pas par l’arrivée de grandes fonctionnalités, mais par l’inclusion de petites fonctionnalités qui améliorent l’expérience avec l’iPhone. De petites nouveautés telles que la possibilité de créer notre affiche de contact, d’utiliser AirDrop par proximité ou que Siri soit beaucoup plus efficace en pouvant changer l’application par laquelle elle envoie les messages ou la possibilité de pouvoir converser avec elle.

Pour le moment, elle n’est disponible qu’en anglais, tout comme la possibilité d’invoquer l’assistant en disant simplement « Siri », la fonction permet à Siri de recevoir des demandes successives et d’y répondre. Cela est possible car après chaque demande, il reste à l’écoute et peut en recevoir une autre sans avoir besoin d’être invoqué.

Va-t-il pleuvoir aujourd’hui? Oui. Donc, mets un rappel pour prendre un parapluie

Cela signifie que faire des demandes à Siri sera beaucoup plus pratique car il ne sera plus nécessaire d’invoquer constamment l’assistant avec les commandes appropriées. Cela dit, apprenons à converser avec Siri pour quand Apple fera le bon choix de l’incorporer pour les personnes qui parlent espagnol:

Activons Siri sur notre iPhone en prononçant la commande ou en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé. Faisons notre demande. Faisons une autre demande liée à la demande précédente.

Dès que la première réponse est obtenue, comme tu peux le constater, tu peux faire une autre demande liée pour que cette nouvelle fonction de Siri soit beaucoup plus efficace. Comme dans l’exemple précédent, tu peux lui demander de te donner des informations sur la météo, puis lui demander d’ajouter une tâche dans l’application des rappels selon sa réponse.

Bien que Siri soit loin derrière la concurrence, il est très utile dans certains aspects. Des aspects tels que les demandes liées au système d’exploitation, par exemple. Avec cette nouvelle fonction de Siri, qui est actuellement disponible uniquement en anglais, l’assistant s’améliore grandement en pouvant, d’une certaine manière, converser avec lui.

