Les meilleures 74 questions à poser à votre partenaire sur WhatsApp

Parfois, il est important de poser des questions clés à votre partenaire pour le connaître et établir une relation saine

Avec ces questions, vous pourrez mieux connaître votre partenaire

La vie en couple est l’une des choses les plus compliquées mais aussi les plus satisfaisantes qui existent. Dans les premières phases de la romance, les phrases d’accroche sur WhatsApp sont essentielles car elles nous permettent d’avoir une conversation à distance qui est assez connectée à la réalité. Cependant, lorsque nous officialisons notre relation et l’annonçons haut et fort, même dans nos statuts WhatsApp, nous passons à une autre phase de la relation où l’important est vraiment de nous connaître en tant que couple et de comprendre les questions qui nous préoccupent le plus et comment nous nous relationnons avec notre environnement.

C’est pourquoi nous vous apportons aujourd’hui les meilleures phrases pour poser à votre partenaire via WhatsApp et ainsi comprendre au mieux notre relation et que tout se passe correctement.

10 questions essentielles et clés pour mieux comprendre votre partenaire

Même si nous aimons beaucoup notre partenaire, il n’est pas toujours facile de le connaître en profondeur. Les êtres humains sont compliqués et il y a donc une série de questions clés qui nous permettront de mieux les comprendre.

Quelles choses sont non négociables pour toi ?

Quel est ton langage de l’amour ?

Quel type de choses romantiques aimes-tu ?

Aimes-tu passer du temps seul(e) ?

Quelle est ton ambition maximale ?

Quel est ton plus grand rêve ?

À quoi ressemblerait un rendez-vous parfait pour nous deux ?

Quelle a été ta première déception amoureuse ?

Penses-tu que certaines relations ont échoué à cause de toi ?

Quelle est ta plus grande crainte dans une relation ?

Les 11 questions clés sur la famille et l’amitié pour connaître votre partenaire

Le partenaire est souvent essentiel pour le développement personnel. Mais il faut comprendre qu’il n’arrive pas seul dans nos vies, il est accompagné de sa famille et de ses amis. Chaque personne a une relation intime et personnelle avec ces personnes, il est donc important de savoir comment elle se relationne avec ces éléments clés, afin de savoir si c’est la bonne personne pour nous ou si nous nous entendons bien avec elle.

Comment t’entends-tu avec tes parents ?

Veux-tu fonder une famille ?

As-tu beaucoup d’amis ?

Es-tu distant(e) avec tes amis ou aimes-tu passer du temps avec eux ?

As-tu l’habitude de passer beaucoup de temps avec ta famille ?

Combien de temps durent les réunions de famille chez toi ?

Veux-tu avoir des enfants ?

T’entends-tu bien avec tes frères et sœurs ?

As-tu des traumatismes familiaux ?

Es-tu proche de tes parents ?

Considères-tu ton animal de compagnie comme faisant partie de la famille ?

Les 53 questions les plus intimes à poser à votre partenaire

Très souvent, on peut penser que l’intimité consiste seulement à parler de questions sexuelles. Bien que l’intimité en tant qu’adultes soit fondamentale et l’un des piliers d’un couple, il y a aussi d’autres questions qui servent à avoir un contact plus émotionnel et plus compréhensible entre les deux parties de la relation. C’est pourquoi, cette fois-ci, nous allons compiler des questions qui sont intimes tant sur le plan émotionnel que sur le plan sexuel afin de pouvoir avoir une relation avec une plus grande confiance en notre partenaire.

Changerais-tu quelque chose de ton passé ?

Comment penses-tu qu’est une relation de couple parfaite ?

Comment pensais-tu que serait ta vie lorsque tu étais petit(e) ?

Comment décrirais-tu la relation avec ta famille ?

À quoi ressemblerait pour toi une journée parfaite ?

Comment te définirais-tu en une seule phrase ?

Crois-tu en l’au-delà ?

Crois-tu au polyamour ?

Crois-tu aux aphrodisiaques ?

Quelle est selon toi la clé pour profiter du sexe ?

Quel est le lieu le plus étrange où tu as eu des relations sexuelles ?

Quelle est la meilleure heure pour avoir des relations sexuelles ?

Quelle est ta plus grande fantasie sexuelle ?

Quelle est ta plus grande insécurité ?

Quelle est ta plus grande peur ?

Quel est ton meilleur souvenir ?

Quelle est ton opinion sur l’échange de partenaires ?

Quel a été le jour le plus triste de ta vie ?

Quelles sont tes positions préférées ?

Où irais-tu en vacances pour te déconnecter ?

Où aimerais-tu te perdre ?

Où te réfugierais-tu en cas de coup dur ?

As-tu déjà eu des relations sexuelles avec des inconnus ?

As-tu déjà essayé le cybersexe ?

As-tu déjà vécu des moments difficiles dans ta vie ?

As-tu déjà souffert par amour ?

Que représente l’amitié pour toi ?

Que changerais-tu chez toi ?

Quelles caractéristiques de ma personnalité n’aimes-tu pas ?

Quelles choses de moi aimes-tu ?

Qu’est-ce qui t’attire le plus chez moi ?

Qu’est-ce que tu aimes le plus chez toi ?

Quelle fantaisie aimerais-tu réaliser avec moi ?

Quels gestes te séduisent le plus ?

Qu’est-ce que tu ne supportes pas au lit ?

Quelle partie de ton corps aimes-tu le plus ?

Que signifie le sexe pour toi ?

Quel rêve aimerais-tu réaliser ?

Que aimerais-tu changer chez toi ?

Que emporterais-tu sur une île déserte ?

Quel type de sous-vêtements aimes-tu porter ?

Quelles qualités apprécies-tu le plus chez une personne ?

Utilises-tu régulièrement des jouets sexuels ?

Aimes-tu essayer de nouvelles choses au lit ?

Aimes-tu avoir des relations sexuelles dans des lieux publics ?

Aimes-tu les femmes et les hommes ?

Aimerais-tu apparaître dans un film érotique avec moi ?

Aimerais-tu faire un trio ?

Avais-tu des fantasmes avec moi avant d’être ensemble ?

As-tu des complexes physiques ?

As-tu des tabous concernant la vie intime ?

As-tu des vices que tu ne veux pas avouer ?

As-tu des fantasmes avec quelqu’un que je connais ?

