9 nouvelles applications gratuites pour Android que vous devriez prendre en compte

Renouvelez votre Android avec les meilleures 9 applications gratuites récemment arrivées sur le Play Store.

Applications sur un téléphone Android

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store, pour que vous n’ayez pas à les tester une par une pour savoir lesquelles valent la peine et lesquelles ne le sont pas, nous recueillons les meilleures applications qui sont arrivées dans le store de Google au cours des dernières semaines et nous les vous apportons pour que vous les essayiez.

Sans plus attendre, nous passons à énumérer les 9 nouvelles et gratuites applications pour Android auxquelles vous devriez donner une chance.

Weather Announcer – Prévision

Weather Announcer est une application gratuite curieuse, alimentée par l’IA, qui vous informe sur les conditions météorologiques par un message vocal disponible en différentes langues.

Cette application a une interface très simple à utiliser et vous fournit des informations météorologiques de n’importe quel endroit dans le monde mises à jour quotidiennement.

Téléchargez gratuitement Weather Announcer – Prévision

Aesthetic, Matching Wallpaper

La deuxième application de cette liste est Aesthetic, Matching Wallpaper, une application gratuite qui met à votre disposition une grande variété de fonds d’écran de grande qualité, organisés en différentes catégories telles que Nature, Anime, Food, Cars ou Animals grâce auxquelles vous pouvez trouver le fond d’écran que vous recherchez.

Aesthetic, Matching Wallpaper est une application totalement gratuite avec des annonces que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Aesthetic, Matching Wallpaper

SocoAI – Chatbot avec GPT

SocoAI est un chatbot gratuit IA utilisant chatGPT, GPT 3.5 et Whisper pour répondre de manière claire et détaillée à toutes les questions que vous lui posez, que ce soit par texte ou par votre propre voix, il vous permet de créer toutes sortes de textes et vous aide à générer du code dans une grande variété de langages de programmation tels que Kotlin, C, C++, C#, Python, Java, JavaScript, VisualBasic, COBOL, PHP, SQL, Swift, Go ou Rust.

De plus, cette application n’a aucune limite de questions quotidiennes et grâce à la publicité intégrée, elle ne vous impose aucune limite de prompts quotidiens.

Téléchargez gratuitement SocoAI – Chatbot avec GPT

WebRadio

Si vous aimez la musique, une autre des nouvelles applications pour Android que vous devriez essayer est WebRadio, une radio en ligne qui vous propose des titres de divers styles musicaux du monde entier, tels que le country américain, le K-Pop coréen, le flamenco espagnol, la samba brésilienne, le J-Pop japonais ou l’Afro-Pop sud-africain.

Téléchargez gratuitement WebRadio

ClipShare

ClipShare est un outil de productivité dont l’objectif principal est de minimiser les distractions des réseaux sociaux en créant un fil d’actualité personnalisé avec les 5 personnes les plus importantes que vous souhaitez suivre, et en limitant les notifications afin que vous ne receviez que celles liées à ces cinq personnes.

De plus, cette application élimine les publications sponsorisées, les hashtags tendance et les abonnements aléatoires pour vous permettre de vous concentrer sur les publications de vos cinq personnes choisies et est totalement gratuite, car elle ne comporte ni annonces ni achats in-app.

Téléchargez gratuitement ClipShare

Gravity Social Calendar

Gravity Social Calendar est une curieuse application de calendrier qui vous permet d’organiser des rencontres avec vos amis ou votre famille et de rejoindre les réunions organisées par d’autres personnes.

Pour commencer à utiliser cette application, il vous suffit d’ajouter les personnes avec lesquelles vous aimez vous rencontrer et de sélectionner vos centres d’intérêt, car avec ces données, Gravity Social Calendar se chargera de créer des canaux de réunions avec vos amis.

Téléchargez gratuitement Gravity Social Calendar

Fingerprint Scanner

Fingerprint Scanner est une application divertissante qui utilise votre empreinte digitale pour *prédire des aspects de votre avenir tels que votre carrière professionnelle, votre vie amoureuse ou votre état de santé.

Fingerprint Scanner est une application totalement gratuite sans annonces ni achats in-app que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Fingerprint Scanner

DJ Mixer – DJ Music Remix

Si vous voulez vous essayer en tant que DJ, vous pouvez commencer par pratiquer sur votre téléphone portable ou tablette Android avec DJ Mixer – DJ Music Remix, un mixeur de musique gratuit avec des effets sonores, un égaliseur et un renforceur de graves grâce auquel vous pourrez remixer des chansons, créer de la musique et enregistrer des mix n’importe où.

Téléchargez gratuitement DJ Mixer – DJ Music Remix

SurfSpot España

Et nous concluons cette compilation de nouvelles applications pour Android avec SurfSpot España, l’application gratuite dont vous avez besoin si vous faites du surf en France à n’importe quel niveau, car elle est conçue pour les surfeurs de tous niveaux, des débutants aux experts.

SurfSpot España est un outil complet qui comprend une série de fonctionnalités très utiles pour les surfeurs, telles qu’une prévision des vagues en temps réel, un classement des plages du pays en fonction de l’énergie des vagues, de la direction du vent et d’autres critères, des informations détaillées sur celles-ci, des cartes interactives pratiques des plages vous permettant de planifier vos sorties de surf et une option qui vous permet de garder vos plages préférées dans une liste que vous pouvez consulter à tout moment.

Téléchargez gratuitement SurfSpot España

