X a publié une nouvelle fonctionnalité pour les administrateurs de communauté

Twitter a lancé une nouvelle fonction qui permet aux administrateurs de communauté de demander aux nouveaux membres de répondre à des questions avant de rejoindre le groupe. Cette fonctionnalité fait partie des Communautés Twitter, qui est un nouveau moyen pour les utilisateurs de se connecter, de discuter et de créer des liens avec d’autres personnes partageant leurs intérêts et leurs valeurs. Dans cet article, nous discuterons en détail de cette nouvelle fonctionnalité et de ses avantages pour les administrateurs de communauté.

Cette nouvelle fonctionnalité sur X a été lancée tard dans la nuit dernière. En présentant cette nouvelle fonctionnalité, le compte officiel de X l’a qualifiée de « gatekeeping allowed ». Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les administrateurs de communauté privée sur X peuvent désormais demander aux nouveaux membres de répondre à quelques questions avant de rejoindre le groupe. D’après les captures d’écran fournies par X, la page d’adhésion au groupe propose des questions, des règles du groupe et d’autres contenus. De plus, il y a un bouton « Accepter et rejoindre » en bas. Cela ressemble à des plateformes de communication sociale telles que Facebook et le QQ chinois.

Après que Musk ait acquis Twitter, il a envisagé de transformer la plateforme de médias sociaux Twitter en une super application comme WeChat. Dès la première moitié de l’année dernière, il avait déjà parlé de son amour pour le modèle WeChat lors d’un podcast. Elon Musk a déclaré « C’est un peu comme une combinaison de Twitter, PayPal et plein d’autres choses, avec une excellente interface. Il les réunit tous. C’est une application vraiment géniale. Nous n’avons rien de tel hors de la Chine. »

En août de cette année, la PDG de X, Linda Yaccarino, a prédit que la plateforme X lancerait des fonctions d’appels audio et vidéo. Elle a ajouté : « Musk croit en l’intégration verticale, et Twitter serait un excellent exemple d’intégration verticale. »

Qu’est-ce que les Communautés Twitter ?

Les Communautés Twitter sont une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer et de rejoindre des groupes en fonction de leurs intérêts. Ces groupes sont gérés par des administrateurs de communauté et des modérateurs qui font respecter les règles de la communauté et maintiennent des conversations informatives, pertinentes et amusantes. Les utilisateurs peuvent se connecter avec d’autres personnes qui partagent leurs passions, leurs hobbies, leurs objectifs et leurs intérêts, et avoir l’impression de regarder, de profiter et de participer à quelque chose avec des personnes qui les comprennent.

Comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité ?

Avec la nouvelle fonctionnalité, les administrateurs de communauté peuvent poser des questions aux nouveaux membres avant leur adhésion au groupe. C’est un excellent moyen de s’assurer que les nouveaux membres correspondent à la communauté et partagent les mêmes intérêts et valeurs. Les questions peuvent être personnalisées en fonction des besoins de la communauté, et les administrateurs peuvent choisir de les rendre obligatoires ou facultatives.

Quels sont les avantages de la nouvelle fonctionnalité ?

La nouvelle fonctionnalité présente plusieurs avantages pour les administrateurs de communauté. En voici quelques-uns :

Assure que les nouveaux membres correspondent à la communauté : En demandant aux nouveaux membres de répondre à des questions avant de rejoindre le groupe, les administrateurs de communauté peuvent s’assurer que les nouveaux membres partagent les mêmes intérêts et valeurs que les membres existants. Cela peut aider à maintenir la qualité des conversations et à garder la communauté pertinente et informative.

Réduit le spam et les trolls : En rendant les questions obligatoires, les administrateurs de communauté peuvent réduire le nombre de comptes de spam et de trolls qui rejoignent le groupe. Cela peut contribuer à créer un environnement sûr et accueillant pour les membres.

Questions personnalisables : Les administrateurs de communauté peuvent personnaliser les questions en fonction des besoins de la communauté. Cela peut aider à s’assurer que les nouveaux membres correspondent à la communauté et partagent les mêmes intérêts et valeurs.

Comment créer une Communauté Twitter ?

La création d’une Communauté Twitter est facile. Voici les étapes à suivre :

1. Ouvrez l’application Twitter ou le site web et cliquez sur l’onglet « Communautés ».

2. Cliquez sur le bouton « Créer une Communauté ».

3. Choisissez un nom pour votre communauté et ajoutez une description.

4. Choisissez le type de communauté que vous souhaitez créer (publique ou privée).

5. Choisissez les paramètres d’adhésion (ouvert ou restreint).

6. Invitez des membres à rejoindre la communauté.

Avantages et inconvénients de la nouvelle fonctionnalité communautaire

Avantages :

– Assure que les nouveaux membres sont adaptés à la communauté

– Réduit le spam et les trolls

– Questions personnalisables

Inconvénients :

– Peut permettre à des groupes de s’affranchir des conditions et politiques de X en excluant des personnes susceptibles de signaler ou de rapporter le contenu du groupe

– Peut créer un statut plus exclusif pour certaines communautés. Cela signifie que seules certaines personnes auront accès, car les administrateurs évalueront leurs réponses pour déterminer leur valeur.

Notre avis

Les Communautés Twitter sont un excellent moyen pour les utilisateurs de se connecter, de discuter et de créer des liens avec d’autres personnes partageant leurs intérêts et valeurs. La nouvelle fonctionnalité qui permet aux administrateurs de communauté de poser des questions aux nouveaux membres avant leur adhésion au groupe est un excellent moyen de s’assurer que les nouveaux membres correspondent à la communauté et partagent les mêmes intérêts et valeurs. En personnalisant les questions et en les rendant obligatoires, les administrateurs de communauté peuvent réduire le spam et les trolls et créer un environnement sûr et accueillant pour les membres.

Cette fonctionnalité peut aider les administrateurs de communauté à maintenir la qualité des conversations et à garder la communauté pertinente et informative. En réduisant le spam et les trolls, elle peut créer un environnement sûr et accueillant pour les membres. Les questions personnalisées peuvent aider à s’assurer que les nouveaux membres correspondent à la communauté. Cela permettra à l’administrateur de savoir que le nouveau membre partage les mêmes intérêts et valeurs que la communauté. Cependant, cette fonctionnalité peut également poser certains problèmes. Elle pourrait permettre la création de communautés exclusives et potentiellement exclure les personnes susceptibles de signaler ou de rapporter le contenu du groupe. Les membres doivent également être conscients que tous les tweets partagés avec la communauté sont publics, ils doivent donc faire attention à ce qu’ils partagent.

