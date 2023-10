Dévoilement de l’année où l’Intelligence Artificielle pourrait sombrer : le compte à rebours a commencé à jouer en sa défaveur

L’IA va bientôt commencer à payer le prix exorbitant de son développement, ce qui va rapidement devenir compliqué pour elle.

L’IA pourrait se heurter à un grand mur dans les mois à venir

Il est indéniable que la croissance exponentielle de l’IA se déroule à un rythme effréné, avec des millions d’investisseurs injectant des milliards de dollars dans le processus. Ce n’est pas étonnant, car ils voient une véritable mine d’or dans cette entreprise, mais OpenAI saigne tout comme des centaines d’autres startups qui effectuent d’énormes investissements dans le marché de l’intelligence artificielle. Ceci ne concerne pas seulement quelques entreprises, mais le développement est excessivement dépendant de l’investissement et entraîne une érosion graduelle des sources de financement, car pour le moment, aucun bénéfice n’est réalisé.

Les investisseurs savaient qu’au départ, leur investissement était pratiquement perdu jusqu’à ce que les entreprises acquièrent suffisamment de poids pour commencer à réaliser des bénéfices. Cependant, ce point est repoussé et tout le monde se demande si les IA vont durer longtemps.

Selon TechSpot, des analystes ont fixé une date pour l’un des moments les plus difficiles de l’intelligence artificielle et le fait est que ce moment approche rapidement où tout sera joué.

Les entreprises d’IA joueront leur avenir en 2024

Tandis que nous sommes assaillis par des titres affirmant connaître les professions qui vont disparaître à cause de l’IA, certains groupes de conseillers et d’analystes experts formant CCS regardent l’intelligence artificielle d’un œil plus critique : en 2024, ils estiment que l’IA pourrait faire face à un grave danger. Ils affirment qu’elle sera confrontée à une crise sérieuse qu’ils ont qualifiée de « douche froide » :

En ce moment, tout le monde parle de l’IA générative : Google, Amazon, Qualcomm, Meta. Mais l’engouement autour de l’IA générative a été énorme, au point que nous pensons qu’il y a des attentes excessives et de nombreux obstacles à surmonter pour conquérir le marché – Ben Wood, analyste en chef chez CCS.

Les problèmes auxquels l’IA est confrontée et qui doivent être résolus aussi rapidement que possible, sous peine de connaître un « hiver nucléaire » dans la technologie, sont les suivants :

Les dépenses gigantesques auxquelles l’IA est confrontée aujourd’hui sont pratiquement insoutenables. OpenAI dépense plus de 700 000 dollars par jour.

La technologie nécessite une utilisation intensive des cartes graphiques. Nvidia travaille sur cette question, mais des doutes subsistent quant à sa capacité à fournir tout ce qui est requis ou si nous sommes finalement condamnés à une nouvelle bulle comme avec le boom des cryptomonnaies.

La régulation. Les États se sont déjà intéressés à l’IA et à la manière dont les données ont récemment été traitées de manière assez illégale. Pour cette raison, les réglementations peuvent avoir des conséquences très importantes sur l’IA.

En réalité, la consommation d’énergie de l’IA est si élevée qu’elle représente un risque évident pour l’avenir de la planète.

Pendant ce temps, nous constatons que certains entrepreneurs de l’IA commencent à diversifier leurs activités, comme Sam Altman, qui investit dans d’autres projets, tels que celui qui vise à nous rendre immortels face à toutes les maladies.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :