Le premier train fonctionnant à l’hydrogène est déjà là et peut révolutionner définitivement les chemins de fer

Il s’agit du premier train du Moyen-Orient et l’un des projets les plus puissants au monde.

Ces trains veulent résoudre le grand problème du transport propre

L’Arabie saoudite est l’un des pays économiquement les plus puissants du monde. Elle possède la plus précieuse entreprise au monde, Aramco, qui gère la richesse pétrolière du pays, devant Apple. Cependant, depuis des décennies, la nation arabe réalise un investissement gigantesque pour diversifier son économie et opter pour des solutions beaucoup plus propres. Bien qu’elle ne soit pas la seule, puisque nous constatons que des magnats comme Bill Gates travaillent sur des villes futuristes, l’Arabie saoudite semble vouloir promouvoir le tourisme, la construction et les énergies renouvelables pour sceller l’avenir de son pays.

Cette fois-ci, nous allons aborder ce qui sera le premier train à hydrogène du Moyen-Orient, il ne s’agit pas du premier au monde, mais c’est l’un de ceux qui pourraient le plus influencer l’avenir de la locomotion.

Le plan maître de l’Arabie saoudite

Les projets dans lesquels l’Arabie saoudite est impliquée sont nombreux. L’un d’eux est de rechercher des moyens de transport relativement propres, du moins beaucoup plus propres que ceux que nous utilisons actuellement. C’est pourquoi ils travaillent sur certains moyens tels que le chemin de fer qui reste la base des transports dans les grandes villes et il est généralement plus facile de leur faire utiliser des énergies plus propres que d’autres véhicules comme les avions.

C’est pourquoi ils travaillent à la création d’un train totalement à hydrogène. Cela ferait du véhicule un moyen de transport non polluant, contrairement aux locomotives à vapeur ou diesel, ainsi qu’aux locomotives électriques, qui sont beaucoup plus énergétiquement efficaces et ne polluent pas directement, mais qui peuvent utiliser des sources d’énergie non renouvelables ou très polluantes pour produire cette électricité.

Les trains de l’Arabie saoudite sont pleinement engagés à jouer un rôle essentiel pour la nation, en mettant en œuvre des initiatives qui changent la donne conformément à notre cadre stratégique – Bashar Al-Malik, PDG des Chemins de fer de l’Arabie saoudite.

Comment ont-ils réussi? À première vue, cela semble simple, mais il y a en réalité des tonnes d’heures d’innovation et de développement pour y parvenir. Le train est essentiellement électrique, mais il n’obtient pas cette énergie de sources externes, mais d’une pile à hydrogène logée dans le moteur électrique. Elle se charge de l’alimenter et permet au transport d’être totalement propre, c’est-à-dire que ce moyen de transport ne pollue absolument rien selon Alstom.

C’est un jalon remarquable dans l’histoire de l’Arabie saoudite.

De plus, cette fois-ci, il s’agit d’un train qui n’a pas besoin d’incorporer activement de l’hydrogène. Il a une autonomie de centaines de kilomètres, il serait donc parfaitement adapté pour parcourir des distances moyennes et longues sans problème. Cependant, s’il a besoin de faire une pause pour recharger, il est nécessaire que la gare dispose de l’infrastructure nécessaire pour atteindre cet objectif. Quelque chose qui pourrait être un handicap important au départ, mais qui deviendra tout à fait normal si cela devient standardisé.

Pour l’instant, l’Arabie saoudite et l’Allemagne sont les pays qui ont le plus enquêté sur cette question. En réalité, l’Allemagne dispose d’une ligne de train qui fonctionne en permanence avec ce type d’énergie, ce qui est très intéressant. Cependant, le plan de l’Arabie saoudite a encore un long chemin à parcourir pour s’aligner sur le pays d’Europe centrale.

