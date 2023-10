Voici ce qui se passe si vous chargez votre Xiaomi avec un chargeur plus puissant. Et non, il ne va pas s’enflammer

Une des questions les plus courantes lorsque vous utilisez un chargeur qui n’est pas le vôtre, ou plus précisément, celui qui est fourni avec votre mobile Xiaomi ou Redmi, est de savoir s’il est compatible. Et si ce n’est pas le cas, qu’est-ce qui se passe ? Est-ce que le portable va se détériorer ? Par chance, votre Xiaomi ou Redmi ne va pas commencer à fumer ni exploser.

La grande majorité des chargeurs actuellement commercialisés par Xiaomi sont en réalité des chargeurs GaN, qui incluent un système interne de surveillance active qui régule l’alimentation électrique, protégeant ainsi votre mobile et évitant de dépasser la quantité limite d’énergie nécessaire.

À l’heure actuelle, aucun appareil Xiaomi ne chargera au-dessus de l’énergie disponible fournie, ce qui évitera tout débordement, court-circuit ou le risque que l’un des composants du mobile soit grillé. Cependant, cela n’empêche pas certains de subir un stress inutile. Et aussi intelligent que soit votre appareil, si vous chargez votre Xiaomi avec un chargeur non pris en charge, vous pouvez rencontrer des problèmes à long terme.

Comment savoir quelle est la tension et l’intensité appropriées pour votre mobile

Avez-vous votre chargeur à portée de main ? Tout d’abord, il faut prendre en compte qu’il y a une petite étiquette collée sur chaque chargeur Xiaomi, qui contient des données clés que nous devons prendre en considération. Vous l’avez sûrement déjà vue. Il s’agit d’un ensemble de données qui indiquent le type de charge d’entrée et de sortie avec lequel fonctionne ce chargeur, c’est-à-dire sa plage de compatibilité.

Ces données sont mesurées en différentes valeurs que nous allons expliquer :

Tension, mesurée en volts , qui est la grandeur physique qui quantifie la différence de puissance électrique entre le point d’entrée et le point de sortie.

, qui est la grandeur physique qui quantifie la différence de puissance électrique entre le point d’entrée et le point de sortie. Intensité, mesurée en ampères, qui mesure l’intensité électrique, c’est-à-dire la quantité de charge énergétique déplacée d’un point à un autre en un temps donné.

Si vous multipliez l’un par l’autre, vous obtiendrez la valeur en watts que votre chargeur peut supporter. Par exemple, un chargeur de 5V-2A indique que sa puissance maximale est de 10 watts. Un chargeur de 20V-2,5A nous donnera une valeur limite de 50 volts de charge. Et ainsi de suite.

Et maintenant la grande question : que se passe-t-il si vous chargez votre mobile avec un chargeur plus puissant que celui qu’il supporte ?

Que se passe-t-il si vous chargez un Xiaomi avec un chargeur plus puissant

C’est la question à un million de dollars. D’une part, il existe différentes façons de connaître la limite d’un chargeur et il existe des applications telles que Ampere qui vous aident à connaître la charge maximale supportée avec précision.

Mais parfois, vous êtes pressé de charger votre mobile et vous ne pouvez pas mesurer les valeurs. Vous voulez juste charger, peu importe comment, même si vous finissez par utiliser un chargeur de mauvaise qualité ou non d’origine. C’est dans ces cas-là que les doutes nous assaillent. Ne vous inquiétez pas : votre système reconnaîtra le type de chargeur et utilisera la charge maximale disponible.

Si votre Xiaomi est compatible avec une charge hyper-rapide de 120 W et que vous le connectez à un chargeur de 65 W, il ne se chargera évidemment pas aussi rapidement, car la puissance d’entrée sera limitée. Mais il n’y a pas de danger majeur. Et cela fonctionne aussi dans l’autre sens : si votre mobile est compatible uniquement avec 67 W mais que vous utilisez un chargeur haut de gamme comme celui de 120 W du POCO F4 GT, le mobile se chargera à son maximum possible, en reconnaissant qu’il peut charger jusqu’à 67 W.

Les mauvaises habitudes de charge sont les pires pour votre batterie

<Même des détails aussi insignifiants que masquer le pourcentage de batterie restante vous donnent plus de tranquillité et évitent également de dépenser de manière excessive en passant toute la journée à nettoyer les caches et à vérifier les applications ouvertes ou fermées. Dans ces cas-là, il est peut-être préférable de connaître le nombre de cycles de charge restants sur votre mobile pour être plus tranquille.

Il n’y a rien de mal à charger un Xiaomi, Redmi ou POCO avec un chargeur plus puissant que celui d’origine, bien que nous recommandions toujours d’utiliser le chargeur officiel ou un chargeur avec des valeurs de charge identiques à l’original. Vous éviterez ainsi une surchauffe et un stress excessifs des batteries de l’appareil et vous vous assurerez qu’il s’adapte aux valeurs testées lors des tests de durée de vie.

