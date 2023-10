Le créateur de la meilleure série de l’histoire se confie sur l’Intelligence Artificielle : « c’est de la merde »

IA: des opinions diverses ces derniers mois.

Vince Gilligan est le créateur de Breaking Bad

Il existe de nombreuses séries emblématiques qui peuvent prétendre au titre de meilleure série de tous les temps. On trouve des chefs-d’œuvre tels que Les Soprano, The Wire, Six Feet Under ou même Game of Thrones malgré une fin catastrophique pour beaucoup. Cependant, selon IMDB, c’est ni plus ni moins que Breaking Bad qui occupe cette place, une série vraiment géniale qui raconte comment un homme atteint d’un cancer terminal devient l’un des plus grands barons de la drogue du monde en fabriquant de la méthamphétamine cristallisée.

La série était impressionnante et saluée par de nombreux fans qui ont suivi l’intrigue tout au long de six saisons impeccables avec des héros et des méchants inattendus dans une série sur les narco-trafiquants, les mafieux et la drogue, disponible aujourd’hui sur Netflix.

Le créateur, Vince Gilligan, profite encore du succès de son œuvre impeccable, et il est très pris en compte lorsqu’il donne des opinions importantes. Maintenant, dans une interview pour le magazine Variety, il exprime sa vision de l’IA et de son impact potentiel sur la création de séries.

Vince Gilligan critique l’IA

Dans cette interview, Gilligan explique de nombreuses choses, tant sur la série qui l’a propulsé au sommet, Breaking Bad, que sur tout ce qui concerne l’univers des séries. Comment les créateurs travaillent et les obstacles qu’ils peuvent rencontrer sur leur chemin. Parmi eux, on trouve l’IA qui joue un rôle clé dans la création de contenu, mais Gilligan se montre très critique à ce sujet.

Quand j’ai entendu parler pour la première fois de ChatGPT ou peu importe comment ça s’appelle, j’ai été extrêmement effrayé. Je me suis dit : « Notre carrière est foutue ». Pas dans le sens de Terminator où ils vont nous exterminer, mais qui veut vivre dans un monde où la créativité est entre les mains des machines ?

Cependant, au cours des derniers mois, Gilligan a radicalement changé de point de vue au point de penser que son importance n’est pas si cruciale, ni même si intelligente :

Au cours des six à neuf derniers mois, j’ai suivi de près cette « merveille » de l’IA. Je pense que c’est de la merde, c’est une gigantesque machine à plagier dans sa forme actuelle. Je pense que ChatGPT sait ce qu’il écrit aussi bien qu’un grille-pain sait qu’il fait une tartine. Il n’y a pas d’intelligence : c’est un exploit du marketing.

Néanmoins, Gilligan a décidé de rester prudent et estime que peut-être à l’avenir, cela pourrait représenter une menace pour tous, mais pour l’instant il ne s’agit que d’une machine à plagier incapable de créer quelque chose d’original. De plus, il critique ses créateurs en expliquant qu’ils veulent devenir encore plus riches en nous vendant l’IA comme un changement révolutionnaire alors qu’en réalité, elle n’a pas autant de valeur que la société le pense réellement.

Ainsi, le créateur estime qu’il n’y aura pas de révolution de l’IA, mais il y a beaucoup plus de travail de marketing et de tentatives de vendre un nouveau produit que la révolution qui nous a été vendue, du moins pour le moment. Même s’il reste à l’écart de ce qui pourrait se produire à l’avenir, c’est ce qui lui semble actuellement.

