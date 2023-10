5 fonctions pour iPhone que vous ne connaissiez certainement pas

Voici 5 fonctions d’iOS et de ton iPhone que tu ne connais peut-être pas.

5 fonctions iPhone que tu ne savais pas

Nous allons te présenter 5 fonctions pour l’iPhone que tu ne connaissais sûrement pas. Avec l’arrivée d’iOS 17, de petites fonctionnalités ont été ajoutées pour améliorer l’expérience avec l’iPhone, comme la possibilité d’utiliser AirDrop en rapprochant simplement deux iPhone, ou de rendre l’iPhone plus rapide grâce à un simple ajustement.

Augmenter la vitesse de lecture des audios dans iMessage

L’application Messages native a reçu un bon nombre de nouveautés dans iOS 17. Non seulement une partie de l’interface a été modifiée, ou il est possible de créer des stickers à partir de n’importe quelle photo, mais une nouveauté a également été ajoutée aux audios : la possibilité d’augmenter la vitesse de lecture. Pour ce faire, tu devras suivre les étapes suivantes :

Ouvre l’application Messages et entre dans une conversation. Maintiens le bouton Lecture de l’audio enfoncé. Choisis la vitesse que tu souhaites, qui peut être de 1, 1,25, 1,5 ou 2x.

Possibilité d’utiliser une minuterie pour arrêter la lecture

Depuis quelques versions d’iOS, le système d’exploitation de l’iPhone nous permet de, grâce à une minuterie, arrêter la lecture des applications qui diffusent du contenu. Peu importe s’il s’agit d’Apple Music, Spotify, Netflix… n’importe laquelle fait l’affaire. Pour ce faire, tu devras suivre les étapes suivantes :

Ouvre l’application Horloge. Appuie sur la Minuterie en bas de l’écran. Configure une nouvelle minuterie. Appuie sur À la fin et ensuite sur Arrêter la lecture.

Transcrire du texte du monde réel

Grâce à la fonctionnalité Live Text, l’iPhone est capable de transcrire du texte du monde réel directement sur l’iPhone via la caméra. Il suffit de mettre au point un texte, d’appuyer sur un bouton et le texte apparaît sur l’iPhone. Pour cela, tu devras suivre les étapes suivantes :

Ouvre l’application Notes sur ton iPhone. Crée une nouvelle note. Appuie sur le bouton de l’appareil photo en bas de l’écran. Appuie sur Scanner le texte. Mets au point le texte et appuie sur Insérer.

Scanner des documents avec l’application Notes native

Il n’est pas nécessaire d’utiliser des applications tierces, notre iPhone est capable de scanner des documents avec l’application Notes native ou l’application Fichiers. Pour le faire avec l’application Notes native, tu devras suivre les étapes suivantes :

Ouvre l’application Notes pour créer une nouvelle note ou ouvre en une déjà existante. Dans la barre d’outils, appuie sur le bouton de l’appareil photo. Appuie sur Scanner un document. Place le document à scanner dans le cadre de vue de l’appareil photo. Nous aurons deux façons de scanner les documents, soit automatiquement en les plaçant dans le viseur, soit manuellement en appuyant sur le bouton de l’obturateur. Si nous estimons que c’est nécessaire, ajuste les coins pour un meilleur résultat. Ensuite, appuie sur Conserver le scan. Une fois que nous avons terminé, nous pouvons enregistrer le résultat ou scanner d’autres documents.

Sélection d’éléments avec deux doigts

Quoique peu connu, iOS permet de sélectionner plusieurs éléments en même temps facilement. Et il peut s’agir de différents types d’éléments : notes, messages, e-mails, et plus encore. Bien qu’il soit également possible de le faire avec le menu des options, il existe une méthode légèrement plus rapide.

Tout simplement, sélectionne le premier élément et en appuyant avec deux doigts, fais défiler vers le bas pour sélectionner tous les éléments restants. Une façon rapide de sélectionner plusieurs éléments à la fois au lieu de le faire un par un.

Bien que beaucoup d’entre eux soient des connaissances de longue date, certains d’entre eux sont nouveaux dans iOS 17.

