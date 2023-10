Si vous avez une montre sous Wear OS, cette nouvelle application de personnalisation des créateurs de KWGT est ce dont vous avez besoin

Une concurrence directe pour WatchMaker et Facer, deux applications très populaires sur Wear OS, qui rendra également très facile la publication de nouveaux cadrans de montre pour les créateurs habitués à KWGT.

Kustom Industries étend la personnalisation maximale aux montres avec Wear OS.

Bien que pour le moment elle en est à ses balbutiements, l’arrivée de Kustom Industries sur Wear OS est une nouvelle très notable, car il s’agit des plus grands experts en personnalisation que nous ayons sur la plateforme Android, les créateurs d’une application aussi puissante que KWGT que des centaines d’artistes utilisent pour publier des widgets et des bureaux, et qui recevra maintenant son homologue sur Wear OS afin que nous puissions créer des cadrans de montre de la manière la plus simple possible.

Ce sera sans aucun doute un grand concurrent pour WatchMaker et Facer, surtout parce que son interface et son éditeur sont déjà familiers aux utilisateurs avancés d’Android, qui pourront maintenant étendre les options de personnalisation offertes par KWGT aux montres grâce à cette nouvelle application appelée Kustom Watchface Maker, ou « KWCH » en abrégé.

Vous pouvez l’obtenir gratuitement depuis Play Store ici même, mais ne vous déconnectez pas si rapidement car nous vous expliquerons tout ce qu’elle offre :

Voici comment fonctionne KWCH, la version de KWGT pour les montres avec Wear OS

La première chose à souligner est qu’en effet, l’application vient d’être publiée il y a très peu de jours, donc pour le moment, il n’y a pratiquement pas plus de cadrans disponibles qu’un pack de base avec 6 modèles et quelques autres options que l’on peut trouver sur Reddit et qui seront sûrement encore en cours d’achèvement.

Et c’est que la ‘suite’ que KWCH nous offre doit grandir beaucoup avec les développements et les designs des principaux créateurs qui travaillent autour de Kustom, et qui pourront maintenant découvrir ce qu’il faut faire avec KWCH pour mettre à notre disposition leur ingéniosité et leurs premiers watchfaces dans les packs habituels gratuits et payants que nous connaissons.

Ce que vous pourrez faire, c’est télécharger l’application gratuitement et commencer à jouer avec elle si vous avez des connaissances sur KWGT, car la fonctionnalité et l’éditeur sont essentiellement les mêmes, basés sur des éléments et des formules que nous pourrons créer et modifier pour avoir des cadrans de montre et des complications sur mesure pour notre smartwatch.

Kustom Industries elle-même nous parle de son nouveau développement :

Créez des designs uniques en utilisant son éditeur WYSIWYG (« what you see is what you get ») pour les cadrans de montre. Avec KWCH, vous pourrez créer des cadrans de montre numériques et analogiques personnalisés avec une trotteuse, des motifs animés, des fonds de cartes en direct, des widgets météo, des moniteurs sophistiqués de CPU/mémoire et bien plus encore. L’imagination est la limite.

Il est vrai que l’éditeur est compliqué au début et présente une courbe d’apprentissage que nous devrons surmonter, mais une fois que nous aurons modifié certains widgets de base, tout le reste consiste à appliquer ce que nous voyons pour créer nos propres designs. En réalité, ses possibilités sont presque infinies, comme KWGT nous l’a déjà amplement démontré, et il est même amusant de créer des widgets et maintenant des watchfaces selon nos préférences.

Comme nous l’avons dit, l’application de base est totalement gratuite avec accès au pack de base, à l’éditeur complet et à certains réglages prédéfinis qui faciliteront l’adaptation, mais il y a aussi un abonnement « Pro » qui coûte 4,99 euros et qui désactivera la publicité, permettra de créer des packs APK à télécharger sur Google Play et à partager, ainsi que d’autres fonctionnalités.

KWCH est compatible avec Wear OS v2.5 ou des versions supérieures, et compte actuellement plus de 10 000 téléchargements, bien qu’on lui prévoie un avenir prometteur une fois que les designers les plus talentueux de la plateforme auront pris le coup de main.

Je n’ai pas de preuves, mais je n’ai pas de doutes qu’il y aura des nouveautés et de nombreux packs de cadrans dans quelques semaines seulement !

KWCH Kustom Watchface Creator (gratuit) sur Google Play Store

