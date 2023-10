Ça coûte seulement 140 euros, a été créé par le mythique Motorola et possède tout ce dont tu as besoin

Un des meilleurs smartphones milieu de gamme de Motorola voit son prix baisser, ce téléphone a tout ce dont vous avez besoin.

L’arrière du Motorola moto g23.

Nous n’en avons pas beaucoup parlé, mais ce Motorola est un bon achat si vous recherchez quelque chose d’abordable. Grâce à l’une des offres d’Amazon, vous pouvez vous procurer le Motorola moto g23 pour seulement 140 euros, l’un des prix les plus bas que nous ayons vu jusqu’à présent. Bien sûr, si vous êtes membre Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Nous parlons d’un smartphone qui a été lancé à la vente pour environ 200 euros, un téléphone qui a également baissé de prix sur la boutique officielle de Motorola. Il arrive avec un design élégant, un écran de qualité, une puce puissante, 3 caméras et une batterie capable de durer toute la journée sans sourciller. Nous vous expliquons pourquoi c’est un achat à prendre en compte.

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone Motorola

Nous avons affaire à un téléphone économique, mais cela ne l’empêche pas d’être élégant et beau. De plus, son écran occupe une grande partie de la façade, atteignant 6,5 pouces. Ce sera un bon endroit pour profiter de votre contenu préféré, quel qu’il soit. Et ce n’est pas tout, il se déplace en toute fluidité grâce à ses 90 Hz de rafraîchissement.

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs créés par MediaTek, le Helio G85. C’est un processeur qui n’aura aucun mal à faire fonctionner les applications que vous utilisez quotidiennement, avec ce Motorola, vous vous déplacerez rapidement et en toute fluidité. Comme nous l’avons signalé, il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, des chiffres très intéressants.

Et qu’en est-il des caméras ? Avec notre protagoniste, il ne vous sera pas difficile d’obtenir de bons résultats, ses caméras font un travail plus que décent. Vous trouverez 3 capteurs à l’arrière : un appareil photo principal de 50 mégapixels, un grand angle de 5 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.

➡️ Voir l’offre Motorola moto g23

Vous l’avez vu de vos propres yeux, le smartphone de Motorola ne vous laissera pas tomber. Il dispose d’une fiche technique complète où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien pendant des années. Si cela vous intéresse, ne tergiversez pas trop, les offres d’Amazon peuvent changer à tout moment.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :