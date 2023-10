120 Hz, 5G et un monstre Snapdragon : cette bête détruit ses rivaux avec une remise de 171 euros

Vous ne manquerez de rien avec le téléphone portable de OnePlus, c’est l’une des meilleures sorties de 2023.

Le dos du OnePlus 11 5G.

Une des plus grandes bêtes de cette année, un véritable roi, tombe en chute libre. Lisez attentivement, car vous avez l’occasion d’obtenir le génial OnePlus 11 5G avec 171 euros de remise. Nous parlons évidemment de sa version mondiale, accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Prenez-en note, grâce à AliExpress Store, vous bénéficierez d’une livraison rapide et sûre.

Le téléphone portable de OnePlus a tout ce dont vous pourriez avoir besoin, c’est un véritable avec lequel vous n’aurez à vous soucier de rien. Le smartphone chinois offre une expérience utilisateur spectaculaire, ne le laissez pas passer.

OnePlus 11 5G (128 Go)

Une vraie bête avec laquelle vous gagnerez à coup sûr

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,7″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 100W

Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, 5G

Vous apprécierez comme jamais le meilleur contenu, son écran fait face aux rivaux les plus durs. Nous avons affaire à dans lequel vous apprécierez chaque détail. De plus, il se déplace avec une grande fluidité grâce à ses 120 Hz de rafraîchissement.

Le puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 est responsable de donner vie à notre protagoniste. Nous parlons de l’un des meilleurs processeurs de l’année, une véritable bête qui fera fonctionner sans problème les jeux et applications les plus exigeants. Je vous assure, vous n’êtes pas conscient de la bête que vous pourriez avoir dans votre poche.

3 capteurs arrières vous permettront de libérer le photographe qui est en vous. Il est livré avec , un grand angle de 48 mégapixels et une caméra de 32 mégapixels composée d’un téléobjectif. Que demander de plus ?

OnePlus 11 5G (128 Go)

Que peut-on dire d’autre ? Vous avez l’occasion de profiter au maximum d’. Ses 171 euros de remise ne sont pas faciles à trouver, prenez cela en compte. N’oubliez pas non plus que les offres d’AliExpress peuvent varier à tout moment, si vous voulez l’obtenir, ne le perdez pas de vue.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

