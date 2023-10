Un écran de PC de 24 pouces et 100Hz au même prix qu’un jeu : Xiaomi présente le Redmi Monitor A24

Tout comme les téléphones portables, les moniteurs d’ordinateur existent en plusieurs types, segments et gammes. Et bien sûr, Xiaomi les fabrique également. En réalité, sous sa marque principale ainsi que sous la marque Redmi, qui dispose déjà d’un catalogue attrayant de moniteurs économiques, s’ajoute un nouveau venu : le moniteur Redmi A24.

Conçu pour une utilisation multitâche, que ce soit pour travailler, jouer, le garder à la maison ou au bureau, nous allons voir ce que le moniteur Redmi A24 offre, en plus d’un prix ridiculement bas équivalent à ce que vous dépenseriez pour un nouveau jeu de console : 65 euros.

Moniteur Redmi A24

Même s’il s’agit de l’entrée de gamme, cela n’empêche pas le style. Le moniteur Redmi A24 a un design épuré avec un petit support central et carré, ainsi que des bordures pratiquement inexistantes sur trois de ses quatre côtés et une partie inférieure légèrement plus épaisse. Il est également relativement fin, ne mesurant que 7,5 mm. Le support peut être incliné mais ne peut pas être tourné vers la gauche ou la droite. Il y a également un support VESA si vous souhaitez monter le moniteur sur le mur.

En termes de connectivité, on remarque son prix si bas, car il dispose uniquement d’un port DisplayPort et d’une entrée HDMI, mais si vous l’utilisez uniquement par exemple pour travailler, cela suffit car il serait connecté en DP à la tour, et vous auriez encore un HDMI libre.

IPS 100 Hz pour jouer

Entrons maintenant dans le vif du sujet avec l’écran lui-même : il s’agit d’un écran IPS 1080p de 23,8 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz, un temps de réponse de 6 ms et une précision des couleurs de ΔE<2. C’est un écran 8 bits qui couvre 99% de l’espace colorimétrique sRGB et a un rapport de contraste de 1000:1. De plus, il peut atteindre une luminosité de 250 nits.

Ce n’est pas du 120Hz ou du 144Hz, mais cela suffit pour jouer à des fréquences supérieures à 75Hz, ce qui, combiné à sa diagonale et à sa gamme de couleurs, en réalité un moniteur très fonctionnel. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’un écran IPS, il n’est pas conseillé de l’utiliser pour regarder Netflix et compagnie.

Exclusif pour le moment en Chine, nous ne savons pas si ce Redmi Monitor A24 arrivera en Occident, mais son prix le rend si attrayant, car il coûte 499 yuans, soit 65 euros en équivalence.

Source | GizmoChina

