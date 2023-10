Ce Samsung Galaxy haut de gamme abordable de il y a trois ans reçoit la mise à jour Android d’octobre.

La mise à jour de sécurité d’octobre est déjà disponible sur les Samsung Galaxy S20 FE de plusieurs pays du monde.

Le Samsung Galaxy S20 FE est mis à jour avec le patch de sécurité d’octobre 2023 / Image: AndroAall

Comme promis, Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs smartphones, tant les plus récents que ceux qui sont sur le marché depuis quelques années, avec la dernière mise à jour de sécurité Android, correspondant au mois d’octobre 2023, et une preuve en est que une dizaine de terminaux de la marque ont déjà reçu la dernière mise à jour Android.

Ainsi, comme nous le confirme SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre 2023 sur son premier smartphone haut de gamme abordable et premier membre de la série Galaxy FE, un Samsung Galaxy S20 FE qui est sorti sur le marché il y a trois ans.

Le Samsung Galaxy S20 FE reçoit le patch de sécurité d’octobre 2023

Alors que nous arrivons à la mi-octobre, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre sur les Samsung Galaxy S20 FE d’une douzaine de régions du monde, parmi lesquelles se trouvent l’Argentine, le Brésil, la Bolivie, l’Uruguay, le Mexique ou la Suisse, et il est prévu que cette mise à jour soit déployée dans le reste des pays du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité est en train d’arriver sur les Galaxy S20 FE des pays mentionnés avec une version du firmware se terminant par HWI7 et qui comprend le patch de sécurité d’octobre 2023, lequel corrige plusieurs dizaines de problèmes de sécurité et de confidentialité, résout de nombreux bugs généraux découverts dans One UI, et améliore la stabilité et les performances de ce smartphone haut de gamme abordable.

Le Samsung Galaxy S20 FE est sorti à la vente en octobre 2020 avec Android 10 basé sur One UI 2.5, a été mis à jour l’année suivante respectivement vers Android 11 et Android 12, et a reçu Android 13 avec One UI 5 vers la fin de 2022, sa dernière grande mise à jour Android, car il n’est pas éligible pour être mis à jour vers Android 14 et One UI 6.

Une fois que cette mise à jour de sécurité sera disponible dans le monde entier, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy S20 FE en entrant dans le menu Paramètres de votre smartphone, en accédant à la section Mise à jour du logiciel et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.

