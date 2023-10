Microsoft vous paiera jusqu’à 15 000 dollars si vous trouvez des bugs dans Bing Chat

Microsoft veut éviter la prolifération de bugs dans Bing Chat et, pour cela, elle a lancé un programme de récompenses.

Le logo de Bing Chat, le chatbot basé sur l’IA GPT-4 de Microsoft

Personne n’aurait pu le dire il y a seulement quelques années, mais Bing est devenu un élément clé de l’activité de Microsoft depuis que la société a décidé d’intégrer la technologie d’OpenAI pour donner vie à Bing Chat. Et maintenant que le service est devenu si important dans le portefeuille de produits de Microsoft, la société souhaite s’assurer d’offrir la meilleure expérience possible.

Pour y parvenir, Microsoft a lancé, entre autres choses, un nouveau programme de récompenses visant à encourager la recherche et le signalement de bugs découverts dans le chatbot par la communauté.

Jusqu’à 15 000 dollars pour trouver des bugs dans Bing Chat

La société a créé ce programme de récompenses dans le but que les chercheurs indépendants trouvent et signalent leurs découvertes à Microsoft.

L’idée est de tenter de découvrir le plus grand nombre possible de bugs ou de failles de sécurité sur la plateforme, afin d’éviter des cas comme l’apparition de publicités malveillantes dans les résultats de recherche dont nous avons déjà parlé.

Le programme couvre les quatre services basés sur Bing Chat, y compris l’expérience accessible depuis la version web, l’intégration de Bing dans le navigateur Edge, Bing sur Windows et Bing pour mobiles.

Ceux qui trouveront des bugs et les signaleront à Microsoft pourraient être éligibles pour des récompenses variant entre 2 500 et 15 000 dollars en fonction de la gravité du bug. Les vulnérabilités critiques seront récompensées par le montant le plus élevé.

Pour pouvoir signaler un bug, les chercheurs doivent se rendre sur le Microsoft Security Research Center et fournir toutes les informations relatives à la vulnérabilité.

Microsoft n’est pas la seule société à proposer ce type de programme de récompenses. Google est une autre grande entreprise technologique qui propose ce genre de plateformes et qui offre des sommes pouvant atteindre 30 000 dollars pour la découverte et le signalement de failles de sécurité.

Dans le cas de Microsoft, seulement l’année dernière, elle a déjà récompensé près de 13 millions de dollars à des chercheurs. La découverte et le signalement de la vulnérabilité la plus grave de toutes ont été récompensés par 200 000 dollars.

