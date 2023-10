Horizon Forbidden West: Édition Complète est maintenant disponible sur PlayStation 5

Édition définitive pour Horizon Forbidden West

Aloy est l’un des visages les plus reconnaissables des grandes franchises de PlayStation

Horizon Forbidden West: Complete Edition, la version du dernier jeu de Guerrilla qui comprend à la fois le jeu de base et le DLC « Burning Shores », est désormais disponible pour tous les utilisateurs de PlayStation 5 qui n’ont pas encore mis la main sur le titre mettant en vedette Aloy. Cette version du jeu, annoncée ces dernières semaines, est disponible en version numérique ou physique pour 69,99 euros.

L’édition la plus complète de Horizon Forbidden West

Ce n’est pas une première pour Sony ou Guerrilla, car cela a également été fait avec la précédente itération : Horizon Zero Dawn. De cette manière, les utilisateurs qui avaient l’intention d’acheter le jeu auront la possibilité d’obtenir une version de Horizon Forbidden West incluant le DLC Burning Shores, l’extension d’histoire et de contenu arrivée dans le jeu de Guerrilla en avril dernier.

De plus, l’édition Complete de Horizon Forbidden West ne se limite pas au jeu de base et au DLC, elle comprend également d’autres extras tels que la bande-son numérique, un livre d’illustrations numérique et des éléments in-game tels que des ajouts pour le mode photo et des éléments débloquables tout au long de l’aventure, tels que des armes, des tenues et d’autres ressources. Ainsi, tous ceux qui achètent cette édition disposeront de tous ces incitatifs pour en profiter dans ou hors du jeu.

Aloy, l’un des porte-étendards actuels de PlayStation

Depuis la bonne réception qu’a eue Horizon Zero Dawn, Aloy, le protagoniste que nous contrôlons dans la saga, est devenue l’un des visages les plus reconnaissables des jeux first party de Sony. Que ce soit pour la PS5 standard ou la récemment annoncée Slim, Horizon Forbidden West est un achat plus que recommandé pour profiter de l’un des jeux les plus populaires de Sony.

Horizon Forbidden West est sorti en février 2022 et a été l’un des jeux les plus acclamés à ce jour pour ses superbes graphismes, tant pour sa beauté artistique que pour sa fidélité graphique et ses effets visuels. De plus, le jeu tire également parti de nombreuses fonctionnalités qui rendent le DualSense si spécial, comme les gâchettes adaptatives ou la vibration haptique, ainsi que d’autres fonctionnalités de la PS5 telles que l’audio 3D, la résolution 4K et les temps de chargement instantanés.

