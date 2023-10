135 euros ou moins : ces 5 téléphones mobiles Xiaomi font chuter leur prix à des chiffres ridicules

Si vous recherchez un téléphone de rechange ou pour WhatsApp et rien de plus, vous êtes au bon endroit.

Il y a parfois des moments où un téléphone haut de gamme est trop grand pour nous. Il en va de même pour un téléphone moyen de gamme de 200 euros. Comme vous le savez déjà, le meilleur achat est celui qui correspond parfaitement à nos besoins, et parfois un téléphone avec rien que l’essentiel est largement suffisant.

En pensant à cela, nous avons créé une petite compilation de téléphones Xiaomi qui ne dépassent en aucun cas les 135 euros. Ce sont des téléphones conçus pour naviguer sur Internet, utiliser WhatsApp, appeler et c’est à peu près tout. Ils disposent d’un écran et d’une batterie suffisants pour 99% des utilisateurs et bénéficient de toutes les garanties d’une marque aussi bien établie que Xiaomi.

Pensez également que tous ces appareils sont proposés avec une remise supplémentaire offerte par AliExpress, vous pourrez donc les obtenir à leur prix historiquement le plus bas. Si vous cherchez un téléphone à offrir à un utilisateur senior ou comme premier appareil pour un enfant ou un adolescent, ce sont des options très intéressantes. Alors, passons aux choses sérieuses !

5 téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter à partir de 68 euros

Xiaomi Redmi A2. Commençons par le téléphone le moins cher de toute notre sélection. Le Redmi A2 est l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter si vous avez bien l’intention de dépenser le moins possible. Il a tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone (USB-C, double appareil photo, un écran de bonne taille, support pour les cartes microSD…) et il est disponible en trois couleurs différentes. C’est le téléphone idéal à offrir à un enfant comme premier téléphone.

Xiaomi Redmi A2

Xiaomi Redmi 12C. Une autre bonne option consiste à augmenter le budget de 20 euros jusqu’à 91,39 euros pour le Redmi 12C, un autre téléphone abordable que nous pouvons recommander sans hésitation. Il s’agit d’un téléphone qui est sorti à la vente pour plus de 150 euros, il est donc tout à fait logique de l’acheter maintenant pour moins de 90 euros. Il se distingue surtout par son écran immense de 6,71 pouces et un appareil photo principal de 50 mégapixels, pas mal pour un téléphone de ce prix.

Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi 12. Sorti cet été même, le Redmi 12 est le successeur du Redmi 10 de 2022, se distinguant notamment par son écran de 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD+. Si vous cherchez un téléphone pas cher pour regarder YouTube ou diffuser des séries, c’est l’un des meilleurs que vous pouvez acheter. Il dispose également d’un ensemble complet en matière de photographie et d’une charge rapide de 18 W.

Xiaomi Redmi 12

Xiaomi Redmi Note 11. Il a été le best-seller incontesté de 2022 et pour 123 euros, il mérite encore largement l’investissement. Le Xiaomi Redmi Note 11 offre une autonomie exceptionnelle, un écran de 90 Hz, une charge rapide de 18 W, un appareil photo triple de 50 mégapixels, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est un téléphone qui a déjà quelques années mais qui convient parfaitement pour une utilisation basique. Vous aurez la même chose qu’avec d’autres modèles mais avec l’ajout de l’appareil photo.

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 12. Si le Redmi Note 11 ne vous convainc pas, alors il vaut mieux payer un peu plus pour obtenir son successeur, un Redmi Note 12 que nous avons analysé cet été et dont nous soulignons des éléments tels que son écran, sa charge et l’inclusion d’Android 13. C’est le téléphone le plus avancé de cette compilation et pour un peu plus de 130 euros, c’est un achat très judicieux.

Xiaomi Redmi Note 12

