Voici la date à laquelle arriveront les écrans « auto-réparables » : c’est bien avant ce que tu penses

En moins de cinq ans, nous pourrions avoir les premiers téléphones portables dont l’écran s’autorépare.

Les écrans cassés pourraient bientôt s’autoréparer

Il y a peu de temps, un métal capable de s’autoréparer a été découvert, qui pourrait être l’avenir de la technologie portable et mobile. Maintenant, nous arrivons à un nouveau point où l’avenir réside dans les écrans qui peuvent s’autoréparer. Il semble qu’un groupe d’analystes du marché ait lancé une prédiction assez intéressante sur l’avenir des technologies mobiles appliquées aux écrans.

La date à laquelle les écrans auto-réparables arriveront sur le marché

Selon TechSpot, CCS, une entreprise d’analyse ayant une bonne précision pour prédire l’orientation du marché, a révélé la possibilité que nous voirions très bientôt des écrans qui se réparent eux-mêmes. La date annoncée est avant l’année 2028, donc il reste encore un peu de temps, mais pour une technologie aussi futuriste, cela semble en effet très court.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas non plus quelque chose de totalement nouveau. Il est vrai que cela fait très peu de temps que cette question est étudiée. En 2013, LG s’en est déjà occupé avec ses appareils Flex, mais l’idée n’a pas vraiment abouti. Depuis lors, de nombreuses entreprises se sont succédé, déterminées à révolutionner la technologie des écrans, mais elles n’ont pas non plus réussi à atteindre cet exploit. Parmi elles, des marques aussi connues que Apple ou Motorola.

L’idée est que cette technologie ne serve pas à réparer les grandes fissures. Cependant, elle sera parfaite pour effacer de la surface de notre téléphone ces égratignures et marques d’utilisation dues aux longues périodes où il reste dans notre poche.

LG a été l’une des premières marques à introduire des écrans auto-réparables, mais l’idée n’a pas vraiment abouti.

Cependant, la société d’analyse est assez sûre que cette technologie arrivera, que ce soit par le biais des grandes marques ou d’autres entreprises comme Gorilla Glass.

En résumé :

Des analystes qui ont fait des prédictions assez précises affirment que les écrans auto-réparables sont imminents.

Cela sera réalisé en utilisant un système de nano-revêtement qui permettra à cette technologie de prendre tout son sens .

. C’est une technologie qui ne pourra pas réparer totalement les écrans cassés .

. Mais vous pourrez dire adieu à ces rayures inconfortables qui apparaissent sur l’écran et qui sont agaçantes.

Il y a un grand nombre de marques qui ont réalisé des expériences à ce sujet, mais jusqu’à présent, aucune n’est allée au-delà du dépôt de brevet, bien que cela ne devrait être qu’une question de temps avant que cela ne change définitivement.

Entre autres choses, CCS a prédit que l’Intelligence Artificielle connaîtra une déception en 2024, moment où la technologie ne sera plus suffisante et entrera en chute libre. Cette information n’est pas claire quant à sa véracité, mais si c’est le cas, cela pourrait ruiner une grande partie des investissements récemment effectués dans la technologie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :