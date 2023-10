Google Chrome pour Android redessine à nouveau son interface pour l’adapter à Material You

La dernière mise à jour de Chrome Canary nous montre une nouvelle page Nouvel Onglet avec une barre de recherche plus grande et un nouveau cadre aux coins arrondis où les dernières pages visitées sont affichées.

L’icône de Google Chrome, le navigateur Web le plus utilisé au monde

Au cours du dernier mois, la société Mountain View a mis à jour l’interface de son navigateur Web, Google Chrome, avec une refonte profonde qui vise à adapter cette application aux normes de Material You. Ainsi, après avoir implémenté une nouvelle barre d’adresses dans le style du Pixel Launcher, elle vient de lancer un nouveau changement esthétique que vous devriez connaître.

Ainsi, comme nous l’apprennent les informations de la chaîne Telegram Google News, le géant G travaille sur un nouveau design pour la page Nouvel Onglet de l’application Chrome pour Android, que nous vous montrons ci-dessous.

Voici la nouvelle page Nouvel Onglet de Google Chrome pour Android

La dernière mise à jour de Chrome Canary, la version de test du navigateur Web populaire, confirme que l’entreprise américaine travaille à renouveler la page Nouvel Onglet de son application pour Android.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, la page renouvelée Nouvel Onglet de Google Chrome comportera une barre de recherche plus grande et à la fois celle-ci et le fond de la page seront teintés avec la couleur dominante de votre fond d’écran de smartphone. Sur ces captures, seule cette barre et le fond de l’onglet sont visibles en blanc et avec une couleur dynamique, bien que nous supposions qu’il y aura également une option de couleur noire qui sera activée lorsque le mode sombre sera activé.

De plus, dans ces images, nous voyons également que la page Nouvel Onglet optera pour un nouveau cadre avec fond blanc et les quatre coins arrondis, qui se situera juste en dessous de la barre de recherche et où seront placés les raccourcis vers les dernières pages Web que vous avez visitées.

Pour l’instant, pour profiter de cette nouvelle interface de Google Chrome pour Android, vous devrez installer Chrome Canary sur votre téléphone, une version idéale pour tester toutes les nouveautés qui arrivent sur le navigateur de la grande G avant les autres.

Google Play Store | Chrome Canary (instable)

