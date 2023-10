Voici les 10 smartphones les plus vendus dans le monde au deuxième trimestre 2023

Les 10 smartphones les plus vendus dans le monde au deuxième trimestre 2023: Samsung et Apple dominent le classement.

Samsung et Apple dominent le classement des 10 smartphones les plus vendus dans le monde au cours du deuxième trimestre

Selon le comuniqué Global Handset Model Sales de Report de Counterpoint Research, le marché mondial des smartphones a connu une baisse de 9% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre 2023, avec un total de 268 millions d’unités vendues. Cependant, certains modèles de smartphones se sont démarqués par leur demande et leur préférence parmi les utilisateurs.

Comme on peut le voir, Apple et Samsung dominent le classement, avec respectivement quatre et six appareils. L’iPhone 14 est le smartphone le plus vendu de 2023, suivi de l’iPhone 14 Pro Max. L’iPhone 14 Pro occupe la troisième place, tandis que l’iPhone 13, lancé en 2022, se maintient à la quatrième position.

Les 10 smartphones les plus vendus dans le monde: Apple et Samsung dominent le classement

Samsung est le principal concurrent d’Apple sur le marché des smartphones, et a une stratégie différente pour attirer les consommateurs. La société sud-coréenne mise sur une plus grande diversité de modèles, couvrant différentes gammes de prix et fonctionnalités. Ainsi, Samsung propose des appareils haut de gamme tels que le Galaxy S23 Ultra, ainsi que des options plus économiques comme le Galaxy A04e.

Voici les 10 smartphones les plus vendus en 2023 dans le monde :

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 13

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy A04e

Samsung Galaxy A34

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le seul smartphone haut de gamme de Samsung qui figure dans le top 10, occupant la huitième place. Les cinq autres smartphones de Samsung qui complètent le classement sont tous de la série Galaxy A, qui se distingue par une bonne rapport qualité-prix.

La liste des 10 smartphones les plus vendus en 2023 nous montre qu’Apple et Samsung sont les marques qui connaissent le plus de succès auprès des consommateurs, grâce à leurs propositions et stratégies différentes. Apple se concentre sur l’offre de dispositifs haut de gamme qui se distinguent par leur qualité, leur design et leur innovation, tandis que Samsung mise sur une plus grande variété de modèles adaptés aux besoins et préférences de chaque segment de marché.

Cependant, le marché des smartphones ne se limite pas à ces deux entreprises, et il y a d’autres fabricants qui concurrencent également pour se faire une place dans ce secteur si lucratif. Quelques exemples sont Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo ou realme, qui ont une forte présence sur les marchés émergents tels que la Chine ou l’Inde, et qui étendent également leur présence dans d’autres pays comme l’Europe ou l’Amérique latine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :