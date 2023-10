Xiaomi prend d’assaut le marché mobile chinois et croît plus que quiconque : une fin d’année record et des chiffres à deux chiffres prévus pour 2024

Le marché mobile est en recul depuis plusieurs trimestres. Pendant un certain temps, il semblait que le marché était incapable d’absorber davantage de ventes, peut-être parce que le pic d’utilisateurs avait été atteint, ou peut-être en raison de la crise économique. Le fait est que le marché a rétréci et semblait prendre plus de temps à se redresser, mais depuis la Chine, nous constatons que la reprise est imminente.

Les derniers chiffres provenant du pays asiatique prévoient une nouvelle croissance du marché, boostée précisément par le pays. Et Xiaomi, à la tête de son marché, connaît une croissance de pas moins de 14% et est sur le point d’atteindre un chiffre record avant la fin de l’année. Xiaomi tire le marché chinois vers le haut, et derrière lui marche le marché mondial.

Xiaomi croît plus que quiconque

Il est non seulement question de la croissance actuelle de Xiaomi, mais également des analystes qui s’accordent à dire que nous verrons bientôt des chiffres bien plus optimistes. Ming-Chi Kuo, par exemple, un analyste réputé dans le domaine de la téléphonie mobile, estime déjà que les ventes de Xiaomi augmenteront de deux chiffres d’ici 2024. Mais pour cette fin d’année 2023, les choses ne se passeront pas plus mal, et c’est que Xiaomi enregistre déjà une croissance de 14% par rapport à la même période de l’année précédente.

Avec les chiffres en main, bien qu’ils ne soient pas officiels tant que les grands cabinets d’audit ne les auront pas confirmés, Xiaomi clôturera ce dernier trimestre de l’année avec entre 40 et 45 millions de téléphones mobiles vendus. Un chiffre qui, s’il est répété pour chaque trimestre d’une année, placerait les ventes mondiales de la marque entre 160 et 180 millions d’unités.

Un chiffre plus que respectable pour ramener Xiaomi dans le top 3 des fabricants de téléphones mobiles au niveau mondial. Et tout cela grâce à la croissance de Xiaomi dans son propre pays, la Chine. Rappelons que la Chine influence déjà le reste du marché mondial depuis quelques années, et lors de la clôture de cette année 2023, elle va le démontrer comme jamais auparavant. Elle tire seule le monde de la téléphonie mobile vers le haut, sur toute la planète.

En plus de tout cela, Xiaomi compte clôturer l’année avec le lancement de sa première voiture, connue jusqu’à présent sous le nom de Xiaomi Car ou Xiaomi S1. L’entreprise s’immergera dans un autre marché en plein essor, celui des voitures électriques, et espère les révolutionner à sa manière. En proposant des modèles technologiquement très avancés à des prix encore plus agressifs. Une grande année 2024 se profile pour la marque.

