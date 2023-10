Le chargeur MagSafe d’Apple bénéficie d’une impressionnante réduction avec cette offre d’Amazon

Charger l’iPhone avec le chargeur MagSafe d’Apple est l’une des meilleures options.

Le chargeur MagSafe officiel d’Apple est fortement remisé sur Amazon

Lorsque Apple a lancé l’iPhone 12, il a également présenté une nouvelle méthode de charge : la technologie MagSafe. Cette technologie permet non seulement de charger notre iPhone de manière plus pratique en abandonnant les câbles, mais elle a également permis l’émergence de nombreux produits qui en tirent parti, comme le MagSafe Wallet.

Cependant, le produit phare pour les iPhones avec MagSafe est sans aucun doute le chargeur MagSafe officiel d’Apple. Un chargeur que Amazon propose avec une importante remise, le fixant à seulement 35,99 euros. Une remise intéressante si l’on considère que Apple le vend lui-même pour 49 euros dans l’Apple Store.

Maintenant ou jamais : le chargeur MagSafe officiel d’Apple bénéficie d’une importante remise sur Amazon

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles charger l’iPhone avec MagSafe est une excellente option. Tout d’abord, le système MagSafe est le seul à établir une communication entre le chargeur et l’iPhone grâce à la puce NFC afin que la vitesse de charge soit optimale. C’est très utile en cas de surchauffe de l’iPhone pendant la charge, car il peut demander au chargeur de délivrer moins de puissance.

Deuxièmement, la charge sans fil est plus sûre en cas de problèmes avec le réseau électrique. Un autre aspect très utile, car en cas de tempête et de forte décharge électrique, l’excès d’énergie ne serait pas capté par l’iPhone via le chargeur MagSafe. En réalité, il serait perdu et l’iPhone serait totalement protégé.

Enfin, il faut prendre en compte que la charge avec le chargeur MagSafe officiel d’Apple privilégie avant tout la santé de la batterie de l’iPhone, vous n’avez donc pas à vous inquiéter de ce côté-là non plus.

Alors maintenant, c’est votre chance d’acheter le chargeur MagSafe officiel d’Apple, pour beaucoup moins cher sur Amazon, seulement 35,99 euros. Une remise de 27% qui vous permettra de profiter d’une des plus grandes fonctionnalités des iPhones lancées ces dernières années.

Quels iPhone sont compatibles avec MagSafe

Après avoir examiné les avantages du chargeur MagSafe, voyons quels iPhone sont compatibles avec cette technologie. Il s’agit des suivants :

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

