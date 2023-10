Il y a déjà plus de 4,3 milliards de personnes qui utilisent des smartphones dans le monde

Le rapport de la GSMA révèle le nombre total de personnes dans le monde ayant accès à un téléphone.

Plus de la moitié de la population mondiale a accès à un smartphone : 4,3 milliards de personnes selon un communiqué de la GSMA

Les smartphones sont devenus un outil indispensable pour des millions de personnes dans le monde entier, mais savez-vous combien exactement ? Un rapport publié par la GSMA, l’association représentant les opérateurs de téléphonie mobile à l’échelle mondiale, révèle que plus de la moitié de la population mondiale possède un smartphone et que la fracture numérique reste un problème.

Cela signifie que plus de 4,3 milliards d’individus utilisent ces appareils, un chiffre qui a augmenté de 9% depuis l’année dernière. Le rapport montre également que le nombre de connexions mobiles dépasse les 10 milliards, ce qui signifie que chaque personne possède en moyenne plus d’un appareil mobile.

Cependant, il existe de grandes différences entre les régions, avec l'Europe et l'Amérique du Nord ayant la plus forte pénétration des smartphones, avec respectivement 76% et 74%, tandis que l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud ont les taux les plus faibles, avec respectivement 26% et 29%.

Cependant, la croissance de l’adoption de l’internet mobile s’est ralentie au cours de la dernière année, et d’importantes fractures numériques persistent. Malgré les avantages de la connectivité, 38% de la population mondiale vit dans une zone couverte par la large bande mobile, mais ne l’utilise pas. De plus, 5% ne sont toujours pas couverts par la large bande mobile – la fracture de couverture. Ces écarts affectent particulièrement les pays à faible et moyen revenu, où la pandémie de COVID-19 a aggravé les impacts de l’exclusion numérique.

Le rapport de la GSMA analyse les principaux facteurs influençant l’adoption de l’internet mobile, en utilisant l’Indice de Connectivité Mobile, un outil mesurant la performance de 170 pays, représentant 99% de la population mondiale, par rapport aux principaux facilitateurs de l’adoption de l’internet mobile : l’infrastructure, l’accessibilité, la préparation des consommateurs, le contenu et les services.

Parmi ces facteurs, le rapport souligne que le type d’appareil utilisé pour se connecter à internet varie considérablement selon la région. Par exemple, en Afrique subsaharienne, 63% des utilisateurs d’internet mobile se connectent avec des téléphones basiques ou à fonctions limitées, tandis qu’en Europe et en Asie centrale, 93% le font avec des smartphones. Le type d’appareil influence la qualité et la quantité d’utilisation d’internet, ainsi que les opportunités et les avantages pouvant être obtenus.

Un autre facteur important est le contenu et les services disponibles sur internet, qui doivent être pertinents, utiles et attrayants pour les utilisateurs potentiels. Le rapport indique que la langue est une barrière importante pour accéder au contenu, car seulement 5% des contenus web sont disponibles dans les 10 langues les plus parlées dans le monde. De plus, il y a un manque de contenus localisés et adaptés aux besoins et préférences culturelles des différents marchés.

