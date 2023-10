Attention si ces petits points apparaissent sur l’écran de votre Xiaomi : c’est un feu de signalisation qui vous avertit si vous êtes espionnés

Depuis que nous avons toujours notre téléphone portable avec nous et que nous lui confions des tâches importantes telles que l’accès à notre compte bancaire, la sécurité a été l’un des points les plus importants pour les utilisateurs. Ne laissez pas quelqu’un entrer dans votre téléphone, ne laissez personne voler vos codes, ne laissez pas votre vie privée de votre courrier électronique et de vos applications de messagerie être violée. Et bien sûr, ne vous enregistrez pas à distance.

C’est pourquoi Android a développé un système de sécurité visuel qui est depuis longtemps implémenté sur les téléphones portables Xiaomi. Un système natif dont il est important d’être conscient, afin que lorsque nous le voyons s’activer, nous puissions automatiquement suspecter quelque chose. Nous parlons du fameux point vert ou orange qui s’allume sur l’écran de votre Xiaomi dans certaines situations et qui vous avertit que quelque chose se passe. C’est important pour votre sécurité si ce n’est pas vous qui l’avez provoqué.

N’ignorez pas le petit point vert ou orange sur l’écran de votre Xiaomi : vous pourriez être espionné à distance

Dans le monde Android, les lumières ont tendance à changer de couleur, chacune ayant une fonction spécifique. La lumière verte, par exemple, signifie que la caméra de votre Xiaomi est active à ce moment-là. Que ce soit en enregistrement ou non, en prise de photo ou non, la caméra est active. Nous parlons d’une lumière qui s’allume dans le coin de votre écran. Dans le cas où la lumière est orange, cela signifie que votre microphone est activé.

Ce système Android est une alerte de sécurité pour nous avertir que deux des systèmes les plus critiques pour assurer notre sécurité sont actifs. Lumière verte, caméra. Lumière orange, microphone. Si nous les avons activés en ouvrant l’appareil photo du téléphone portable, en enregistrant une vidéo depuis Instagram, en envoyant un message vocal via WhatsApp, c’est bon. Si ce n’est pas nous qui l’avons fait, il faut alors être soupçonneux que quelqu’un enregistre depuis quelque part.

Si nous voyons la lumière s’activer, que ce soit en vert ou en orange, et que nous ne l’avons pas fait volontairement, nous pouvons faire ce qui suit pour vérifier ce qui se passe. Nous nous rendons dans les ‘Paramètres’ de MIUI et nous trouvons la section ‘Protection de la vie privée’. Une fois à l’intérieur, nous verrons que le système lui-même nous alerte qu’il y a certaines actions sensibles concernant les autorisations, et à partir de là, nous pourrons vérifier ce qui se passe.

En accédant à l’autorisation ‘Microphone’, par exemple, nous verrons quelles applications installées ont notre autorisation pour utiliser le microphone. La même chose pour la section ‘Caméra’. Nous aurons une liste de ces applications et si nous en voyons une suspecte, nous pourrons immédiatement révoquer l’autorisation. Et si en plus nous n’avons pas installé l’application nous-mêmes, nous pourrons la localiser pour la supprimer du téléphone le plus tôt possible.

Nous ouvrons les ‘Paramètres’ de notre Xiaomi

Nous accédons à ‘Protection de la vie privée’

Nous vérifions quelles applications ont accès à la ‘Caméra’

Nous vérifions quelles applications ont accès au ‘Microphone’

S’il y a des applications inconnues que nous n’utilisons pas ou que nous ne voulons pas, nous pouvons révoquer l’autorisation ou les désinstaller

Rappelez-vous que ce point vert ou orange est là pour vous avertir que quelque chose se passe, vous ne devez pas l’ignorer. Cela peut vous sauver de plus d’un problème si vous avez installé un logiciel malveillant ou une application malicieuse qui veut faire des choses sans votre autorisation. En réalité, c’est le but de la lumière : détecter les utilisations indésirables. Alors à partir de maintenant, soyez attentif si la lumière s’allume et que ce n’est pas de votre faute. Quelque chose se passe. Et cela ne finit généralement pas bien.

Image de couverture | Adobe Firefly

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :