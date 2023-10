Le OnePlus 12 aurait l’écran le plus grand et le plus lumineux jamais vu sur un téléphone de la marque

Fuites des données spectaculaires de l’écran du nouveau OnePlus 12: taille de diagonale plus grande et luminosité maximale supérieure. Le OnePlus 12 aura une taille d’écran énorme et une luminosité supérieure à celle du Pixel 8 Pro

L’écran le plus grand et le plus lumineux d’un téléphone OnePlus arriverait avec le OnePlus 12 . La société asiatique a entre les mains ses nouveaux appareils, le OnePlus 12 et le OnePlus Open. Les deux appareils ont été dévoilés ces dernières semaines, révélant des informations sur les principales caractéristiques avec lesquelles ils arriveront sur le marché.

Grâce aux données qui ont été révélées, la diagonale de l’écran et la luminosité de ce panneau du OnePlus 12 ont pu être connues. Les informations proviennent du Digital Chat Station et ont été recueillies par Phone Arena. Les informations situeraient le OnePlus 12 au-dessus de téléphones comme le Google Pixel 8 Pro ou l’iPhone 15 Pro.

L’écran de téléphone OnePlus le plus lumineux et le plus grand: voici le OnePlus 12

Le panneau monté sur le futur OnePlus 12 aurait la technologie LTPO, ce qui signifie que le taux de rafraîchissement sera variable, pouvant passer de 0 Hz à 120 Hz. La résolution de cet écran de 6,82 pouces serait de 3 168 x 1 440 pixels , la taille est considérable et la luminosité serait de 2 600 nits .

Ces données ne seraient pas les seules à avoir été révélées, le OnePlus 12 disposerait également d’une fonctionnalité qui permettrait de réduire la luminosité au minimum sans affecter l’affichage du contenu à l’écran. Cela signifierait que, même avec une luminosité proche de 0%, la fréquence s’adapterait jusqu’à 2 160 Hz grâce à son taux de PWM .

Ce ne seraient pas les seules caractéristiques révélées, les versions de stockage qui seront mises en vente ont également pu être connues. Le OnePlus 12 aurait une configuration maximale de 24 Go de RAM et de 1 To de stockage, bien que le reste des versions qui seront lancées reste à voir lors de la présentation.

Le processeur qui animera le OnePlus 12 sera le Snapdragon 8 Gen 3 , étant le nouveau processeur de Qualcomm pour les haut de gamme. Il n’y a pas encore de date de sortie pour ce nouvel appareil, bien que le OnePlus Open arrive le 19 octobre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :