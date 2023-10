Fonctionnalités IA à venir de Google Pixel 8 et des appareils Google

Le Google Pixel 8 a commencé à être expédié officiellement aux clients qui les ont précommandés. Et si vous en avez un, vous pourriez être étonné de voir toute la magie de l’intelligence artificielle que Google a intégrée dans les appareils. Eh bien, les fonctionnalités d’intelligence artificielle ne se limiteront pas à celles déjà présentes.

Google a teasé de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques d’IA pour les prochaines mises à jour. Certaines d’entre elles sont destinées aux derniers appareils Google Pixel 8, tandis que d’autres sont destinées à la Pixel Watch 2 et à d’autres appareils Google. Jetons un coup d’œil plus attentif à chacune d’entre elles pour mieux comprendre ce que Google a réservé pour les futures mises à jour.

Résumé de la fonctionnalité de transcription vocale à bord du Google Pixel 8 Pro

Peu importe ce que vous dites, envoyer des enregistrements vocaux sous forme de texte est le moyen le plus pratique d’envoyer des réponses. Mais pour certains, ces enregistrements vocaux peuvent être un peu ennuyeux. Après tout, vous pouvez rapidement parcourir du texte, mais les enregistrements vocaux prennent du temps à écouter. Le Google Pixel 8 a déjà une fonction de transcription pour faciliter les choses.

Mais même ainsi, la transcription des enregistrements vocaux longs est parfois difficile à lire. C’est pourquoi Google va proposer une fonction de résumé pour le Pixel 8 Pro. Le LLM intégré alimentera les « smart replies » de « Gboard » de haute qualité. Google affirme que cette fonction offrira une « meilleure compréhension de la conversation ».

Amélioration du zoom sur Google Pixel 8 Pro

Le modèle d’image IA génératif du Pixel 8 Pro facilitera l’obtention de plus d’informations à partir d’images. Baptisée « Zoom Enhance », cette fonctionnalité comblera intelligemment les lacunes entre les pixels et prédira les détails fins. Cela signifie que vous pouvez obtenir une vue rapprochée de meilleure qualité d’une image après sa capture.

Google affirme que cette fonctionnalité ne se limite pas à affiner et améliorer les détails de l’image. En plus de cela, elle facilitera le recadrage des éléments indésirables dans les images capturées.

Fonction Call Screen sur les appareils Google Pixel 8

La fonction Call Screen sur les appareils Pixel vous permet d’en savoir plus sur l’appel entrant avant de le décrocher. Avec la prochaine mise à jour, Call Screen sur les appareils Google Pixel fournira des réponses contextuelles. Vous pourrez y répondre à l’aide de boutons affichés à l’écran.

Par exemple, si quelqu’un appelle pour confirmer un rendez-vous, vous pouvez répondre par « Annuler le rendez-vous » ou « Confirmer ». En sélectionnant la première option, l’assistant IA dira que vous souhaitez annuler le rendez-vous.

Call Screen arrivera également sur la Google Pixel Watch et la Watch 2. Sur la montre connectée, vous aurez accès aux boutons pour répondre, refuser et basculer. Mais vous devrez garder la montre connectée à un smartphone alimenté par Tensor.

Assistant with Bard

Google a teasé Assistant with Bard depuis un certain temps déjà. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas réservée uniquement aux appareils Google Pixel. Google a déclaré qu’elle serait également disponible sur iOS. Une fois la fonctionnalité révélée, elle sera disponible pour « quelques testeurs sélectionnés sous peu ». Ensuite, elle sera disponible en tant qu' »expérience facultative dans les prochains mois ».

Fitbit Imagines

Pour améliorer vos entraînements et votre condition physique, Google lancera Fitbit Imagines. Grâce à l’IA générative, cela apportera un « coaching personnalisé, des recommandations d’entraînement dynamiques et encore plus de contexte et d’informations.

Prochainement, Google lancera le programme Fitbit Labs. Les propriétaires d’appareils Google Pixel auront un « accès prioritaire » au programme Fitbit Labs et à d’autres fonctionnalités d’IA Fitbit.

Gen AI pour l’application Google Home

L’application Google Home bénéficiera de Gen AI pour résumer les événements à domicile. Ces résumés seront présentés dans une « vue simplifiée de ce qui s’est récemment passé ». Vous pourrez également « demander des informations sur votre domicile » grâce à des commandes vocales. Les fonctionnalités expérimentales seront proposées aux abonnés l’année prochaine.

Actualité mobile et vidéo du moment