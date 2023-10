Un des mobiles les moins chers de Xiaomi est déjà en train de se mettre à jour vers MIUI 14

Xiaomi a commencé le déploiement de MIUI 14 pour le Redmi 10, l’un des téléphones les moins chers de sa gamme.

Le Redmi 10 2022 est l’un des smartphones les moins chers du catalogue de Xiaomi

Avec un prix de moins de 130 euros sur la boutique officielle de Xiaomi, le Redmi 10 2022 est l’un des téléphones les moins chers de toute la gamme de l’entreprise. Aujourd’hui, leurs propriétaires sont chanceux car ils peuvent déjà profiter des nouveautés de MIUI 14, la dernière grande mise à jour du système d’exploitation de Xiaomi basé sur Android.

La mise à jour a récemment commencé son déploiement, comme l’a révélé le site Xiaomiui. Dès aujourd’hui, il est possible de télécharger et d’installer cette nouvelle version, qui apporte des améliorations de fonctionnement, des nouveautés dans l’interface et des renforcements de la sécurité du système d’exploitation.

Vous pouvez désormais mettre à jour votre Redmi 10 2022 vers MIUI 14

La mise à jour vers MIUI 14 est en cours pour les Redmi 10 vendus dans l’Espace économique européen, il s’agit donc de la mise à jour globale. L’appareil reçoit la nouvelle version de MIUI basée sur le correctif de sécurité Android correspondant au mois de septembre.

Il s’agit d’une version incrémentielle qui reste basée sur Android 13, et il n’est pas encore clair si cet appareil sera mis à jour vers Android 14 comme le seront d’autres modèles du catalogue de Xiaomi.

Ceux qui reçoivent la mise à jour indiquent qu’elle fait environ 181 Mo et que seule la mise à jour du correctif de sécurité de septembre 2023 est reflétée dans leur liste de changements officielle, et qu’à présent, l’application OneDrive de Microsoft est préinstallée dans le système.

Malgré la brièveté de la liste des changements, MIUI 14 apporte des nouveautés intéressantes au Redmi 10 2022, y compris un nouveau format de dossiers d’applications sur l’écran d’accueil, un système de recherche plus avancé dans les paramètres du système et un plus grand nombre d’options de personnalisation.

Après avoir mis à jour le Redmi 10, il ne reste plus que quelques modèles à mettre à jour vers MIUI 14 pour Xiaomi. La grande majorité des appareils compatibles ont déjà reçu la nouvelle version et ceux qui ne l’ont pas fait font probablement partie de la liste des appareils qui ne bénéficient plus du support officiel de la marque.

