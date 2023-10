L’iPhone 16 Pro arrivera avec l’une des améliorations de caméra les plus attendues des dernières années

Apple améliorera enfin l’appareil photo ultra grand angle avec ses prochains iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Les caméras de l’iPhone 14 Pro Max, l’un des derniers modèles de la société Cupertino

Même si les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max font la une de la plupart des titres, les premières indications sur la prochaine génération commencent déjà à apparaître. Il y a quelques jours, nous avons déjà passé en revue tous les détails que nous pensions connaître sur les iPhone 16, et aujourd’hui nous devons ajouter une nouvelle innovation à la liste. Une innovation liée aux caméras des iPhone 16 Pro et Pro Max.

Nouveau capteur ultra grand angle amélioré dans les futurs iPhone 15 Pro

Cette fois-ci, les indices proviennent de l’analyste Jeff Pu de la société Haitong International Securities. Pu a révélé certains des détails sur les prochains iPhone 15 Pro et Pro Max.

La plus importante pourrait être celle qui fait référence aux améliorations liées au capteur ultra grand angle. Apparemment, Apple prévoirait d’améliorer le capteur derrière l’objectif ultra grand angle en passant à un nouveau capteur de 48 mégapixels.

Ce changement marquerait la première avancée significative de l’appareil photo depuis l’objectif ultra grand angle ces dernières années. Depuis l’iPhone 13 Pro, la société utilise le même capteur de 12 mégapixels, et au fil du temps, elle a été un peu distancée par rapport à ses concurrents, notamment ceux en provenance de Chine.

En dehors de cela, l’iPhone 16 Pro serait équipé du même capteur téléobjectif avec tétraprisme et d’un zoom 5x qui a été exclusif au modèle Pro Max dans la dernière génération. Les deux modèles de l’année prochaine utiliseraient le même appareil photo de 12 mégapixels en support au capteur téléobjectif.

Améliorations de la connectivité grâce au Wi-Fi 7 et à une 5G plus rapide

En plus des améliorations de l’appareil photo, l’analyste parle également des changements qui vont arriver dans la connectivité grâce au futur processeur Apple A18.

À cet égard, il est question que le modem Qualcomm Snapdragon X75 intégré aux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max offrira des vitesses de téléchargement 5G améliorées, pouvant atteindre les 7,5 Gbps.

La connectivité Wi-Fi bénéficierait également d’une révision, passant au protocole Wi-Fi 7 pour des vitesses allant jusqu’à 46 Gbps.

L’analyste a également parlé des modèles « classiques » de la série iPhone 16, qui conserveraient le système à double appareil photo à l’arrière sans trop de nouveautés, en plus d’inclure une version légèrement réduite du processeur Apple A17 Pro des iPhone 15 et 15 Pro. Une autre nouveauté serait l’inclusion de 8 Go de RAM et de la connectivité Wi-Fi 6e.

