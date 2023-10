Tu n’as pas besoin d’installer quoi que ce soit pour savoir s’il va pleuvoir : sur ton Xiaomi, il y a un météorologue de bureau sous forme de widget

Comme vous le savez déjà, il existe de nombreuses applications qui nous permettent de voir facilement le temps qu’il va faire dans notre région au cours des prochains jours. Cependant, toutes ces applications nécessitent que nous les téléchargions depuis le Google Play Store ou d’autres dépôts, ce qui réduit la capacité de stockage de nos téléphones Xiaomi.

C’est pourquoi, par défaut, MIUI inclut une application complète appelée Météo qui nous permet non seulement de visualiser beaucoup d’informations pertinentes une fois que nous y accédons, mais qui nous offre également un widget très complet qui nous permet de voir d’un coup d’œil les conditions météorologiques de notre région depuis l’écran principal de notre smartphone.

Voici comment facilement placer le widget Météo sur l’écran d’accueil de votre Xiaomi avec MIUI

Comme nous vous l’avons dit, l’utilisation de ce widget présente comme principal avantage le fait que nous n’avons absolument rien à installer, car il est inclus par défaut sur tous les appareils Xiaomi intégrant MIUI. Malgré cela, nous devons admettre que le widget est vraiment esthétique et bien réalisé, donc vous n’aurez pas besoin de vous tourner vers d’autres services pour profiter d’une expérience considérablement supérieure.

Grâce à lui, nous aurons accès aux conditions météorologiques de notre emplacement avec des informations sur la date et la température actuelle, auxquelles s’ajoute une petite prévision des trois jours suivant la date actuelle avec des indications sur les précipitations, les températures maximales et minimales, et même des informations sur la qualité de l’air.

De plus, le meilleur de tout, c’est qu’il est super facile à configurer, car il vous suffit de suivre ces étapes :

Pincez l’écran sur l’écran d’accueil de votre téléphone Xiaomi avec MIUI et accédez à la section « Widgets »

Ensuite, cherchez la section « Météo » et maintenez votre doigt enfoncé sur l’une des deux options disponibles, en fonction de la taille que vous souhaitez utiliser

Placez-le à l’endroit de l’écran que vous souhaitez et automatiquement, toutes les informations météorologiques seront affichées de manière visuelle et claire

