Xiaomi lance un moniteur pour PC avec un écran de 100 Hz pour moins de 65€ !

Le Redmi a lancé un moniteur pour PC avec une résolution Full HD, 100 Hz et la technologie IPS

Le moniteur Redmi A24 a un design minimaliste et un écran Full HD de 24 pouces

En plus d’avoir l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché en ce qui concerne les téléphones mobiles, Redmi propose également d’autres produits à des prix tout simplement ridicules. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des moniteurs pour PC de l’entreprise, y compris certains modèles destinés au jeu, qui se distinguent par leur prix nettement inférieur à celui de leurs principaux concurrents. Maintenant, la marque a encore frappé en lançant l’un de ses moniteurs les moins chers à ce jour.

Le Redmi Monitor A24 est un nouveau moniteur pour PC lancé en Chine, qui se distingue par son écran avec une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz dans un design simple et minimaliste. Le tout pour un prix incroyablement bas de moins de 65 euros.

Redmi Monitor A24 : un moniteur avec une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et une profondeur de couleur de 8 bits

Le moniteur a un design simple. Il est fabriqué en plastique de couleur noire avec une finition mate et est équipé d’un pied attaché à un support ajustable en inclinaison. De plus, il intègre un support VESA qui permet de fixer le moniteur au mur.

Il dispose d’un écran de 24 pouces en diagonale. Il est de type IPS et a une résolution Full HD 1080p. Ce qui est le plus remarquable, c’est sa fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 100 Hz, ce qui en réalité un moniteur adapté au jeu. De plus, son temps de réponse est seulement de 6 millisecondes.

Le moniteur a une profondeur de couleur de 8 bits et couvre 99% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Il est également capable d’atteindre une luminosité maximale de 250 nits.

Pour le moment, le Redmi Monitor A24 a été lancé en Chine, où il est disponible à l’achat sur la boutique en ligne de la marque pour un prix de 499 yuans, soit environ 64 euros. Pour le moment, il n’est pas prévu que la marque lance ce produit en dehors de son pays d’origine.

