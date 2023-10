HONOR Watch 4 Pro : la montre la plus avancée de la marque avec un écran LTPO et un corps en acier inoxydable

La nouvelle HONOR Watch 4 Pro veut briser l’hégémonie de Samsung en matière de montres intelligentes et essayera d’y parvenir avec des fonctionnalités de premier ordre.

Jusqu’à 10 jours d’autonomie, eSIM et résistant à 5 ATM : voici la nouvelle HONOR Watch 4 Pro

Les montres intelligentes ont connu une résurgence et aucune entreprise ne veut être laissée pour compte. La nouvelle HONOR Watch 4 Pro est le dispositif de cette catégorie de produits présenté par l’entreprise asiatique. Le design et les fonctionnalités laissent clairement entendre qu’il s’agit d’un appareil haut de gamme et qu’il se veut le grand frère de la HONOR Watch 4.

HONOR a décidé d’opter pour un design classique qui imite parfaitement une montre analogique, bien que ses fonctionnalités soient celles des montres intelligentes. Les principaux atouts de cette nouvelle HONOR Watch 4 Pro sont la compatibilité avec l’eSIM et une autonomie de jusqu’à 10 jours.

La HONOR Watch 4 Pro est officielle : caractéristiques, design et prix

La HONOR Watch 4 Pro présente un design élégant et sportif, avec un boîtier circulaire en acier inoxydable et deux boutons latéraux. Elle est disponible en trois couleurs : noir, marron et vert. La montre a un bracelet qui ressemble à du cuir dans les modèles marron et vert, tandis que dans le modèle noir le bracelet est en silicone, ils sont interchangeables donc ils peuvent être combinés.

L’écran de la HONOR Watch 4 Pro est un écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce, avec une résolution AOD ou Always on Display. Il a une luminosité maximale qui assure une bonne visibilité même en plein soleil. De plus, il est doté d’un verre trempé résistant aux rayures et aux empreintes digitales.

Elle intègre une résistance jusqu’à 5 ATM, ce qui permet à la HONOR Watch 4 Pro d’être utilisée aussi bien dans les piscines que dans les océans. La connectivité est bien servie avec le GPS, le NFC et le Bluetooth 5.2. Évidemment, elle intègre des fonctionnalités sportives pour gérer les entraînements.

L’autonomie de la HONOR Watch 4 Pro est assurée par une batterie de 480 mAh. La société indique que cette batterie est capable d’offrir jusqu’à 10 jours d’utilisation typique et jusqu’à 3 jours en utilisant pleinement l’eSIM. Cela devra être testé lors d’une analyse, ainsi que la charge de 4,5 W pour savoir combien de temps il faut pour passer de 0 à 100%.

La disponibilité de la HONOR Watch 4 Pro est inconnue. La société asiatique a indiqué qu’elle serait proposée à un prix de 220 dollars au taux de change actuel, bien que cela puisse changer lors de son lancement officiel. Pour le moment, elle sera uniquement disponible en Chine et sera lancée officiellement en stores le 16 octobre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :