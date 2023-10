Nouveau HONOR Magic Vs2 : maintenant plus léger et avec de meilleures écrans

Voici tout ce que vous devez savoir sur le HONOR Magic Vs2, le nouveau téléphone pliable de la marque chinoise.

Le nouvel HONOR Magic Vs2 dans ses trois teintes disponibles

Après des semaines de rumeurs et de fuites, HONOR a finalement lancé sur le marché le successeur du Magic Vs, un HONOR Magic Vs2 qui se distingue par des écrans de meilleure qualité que son prédécesseur et par son poids encore plus léger que le récent HONOR Magic V2, car il ne pèse que 229 grammes contre 231 grammes pour le Magic V2.

Nous vous dévoilons ci-dessous tous les détails du HONOR Magic Vs2, un téléphone pliable qui est appelé à devenir l’une des grandes alternatives aux Galaxy Z Fold5 et Pixel Fold, notamment en raison de sa excellent rapport qualité-prix, avec la version de 256 Go coûtant environ 900 euros (conversion).

HONOR Magic Vs2, toutes les informations

HONOR Magic Vs2 Caractéristiques Dimensions Déplié : 157,5 x 146,2 x 5,1 mm

Replié : 157,5 x 74,4 x 10,7 mm

229 grammes Écran Intérieur : OLED flexible LTPO de 7,92 pouces, 2156 x 2344 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Extérieur : OLED LTPO de 6,43 pouces, 2376×1060 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité jusqu’à 2500 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 12/16 Go Système d’exploitation MágicOS 7.2 basé sur Android 13 Stockage 256/512 Go Caméras Arrière :

50 MP principal, f/1.9

12 MP ultra grand angle f_/2.2

20 MP téléobjectif, f/2.4, OIS, zoom optique 2,5X

Avant :

16 MP, f/2.2 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide de 66W Autres Lecteur d’empreintes latéral, Haut-parleurs stéréo doubles, IMAX Enhanced Connectivité Double nano SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB C 3.1 Gen 1

Le nouveau HONOR Magic Vs2 est doté d’un châssis en alliage de magnésium et d’une charnière en titane Luban qui ont permis à ce téléphone d’être plus fin que le Magic Vs, avec une épaisseur de 10,7 millimètres replié et seulement 5,1 millimètres déplié et plus léger que les anciens HONOR Magic, ne pesant que 229 grammes.

En termes de performances, le HONOR Magic Vs2 est équipé d’un écran OLED flexible LTPO de 7,92 pouces avec une résolution de 2156 x 2344 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que d’un écran extérieur OLED LTPO de 6,43 pouces avec une résolution de 2376×1060 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale allant jusqu’à 2500 nits.

Sous le capot de ce nouveau téléphone pliable de HONOR se trouve le même processeur que son prédécesseur, un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 accompagné d’un GPU Adreno 730, de deux versions de RAM de 12 et 16 Go ainsi que de deux variantes de stockage interne de 256 et 512 Go respectivement.

En ce qui concerne la photographie, le HONOR Magic Vs2 propose un module triple caméra arrière avec comme principal acteur un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.9. Ce capteur principal est bien soutenu par un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et un capteur téléobjectif de 20 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4, OIS et un zoom optique 2,5X.

De plus, en ce qui concerne les caméras frontales, ce nouveau téléphone pliable de HONOR dispose de deux capteurs de 16 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4 situés dans des trous d’affichage sur chacun des panneaux du téléphone.

Malgré sa légèreté, le HONOR Magic Vs2 est équipé d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge ultrarapide de 66W, ce qui vous permettra de le charger complètement en moins de 45 minutes.

Le HONOR Magic Vs2 ne fait pas non plus l’impasse sur la connectivité, avec un double emplacement pour les cartes nano SIM, le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, un port USB Type C 3.1 Gen 1, un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et deux haut-parleurs stéréo.

Enfin, en ce qui concerne le logiciel, le HONOR Magic Vs2 est livré avec la dernière version de la surcouche personnalisée de la marque, MagicOS 7.2, basée sur Android 13.

HONOR Magic Vs2 : disponibilité et prix

Le HONOR Magic Vs2 est déjà disponible à l’achat en Chine sur le site web du fabricant en précommande, car sa mise en vente officielle aura lieu le 17 octobre prochain.

Le HONOR Magic Vs2 est disponible en trois couleurs différentes : Velvet Black, Glacier Blue et Coral Purple et en deux versions de stockage, 12/256 Go et 16/512 Go, aux prix officiels suivants :

HONOR Magic Vs2 12/256 Go : 6999 yuans, soit environ 907 euros

HONOR Magic Vs2 16/512 Go : 7699 yuans, soit environ 1002 euros

