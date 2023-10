La conception du Xiaomi 14 Pro fuite en images avec un écran plat et quatre caméras arrière

Le célèbre leakeur OnLeaks a partagé via le site 91Mobiles 4 rendus de haute qualité et une vidéo à 360 degrés du Xiaomi 14 Pro, qui dévoilent tout son design et révèlent certaines de ses spécifications.

Rendu dévoilé du Xiaomi 14 Pro partagé par OnLeaks

Maintenant que les nouveaux iPhone 15 d’Apple et les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google sont en vente, le prochain fabricant à présenter ses nouveaux navires amiraux sera le géant chinois Xiaomi, qui est en train de finaliser les détails pour le lancement de sa nouvelle gamme Xiaomi 14 composée des Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 Ultra.

Une bonne preuve que l’arrivée des nouveaux porte-étendards de Xiaomi est de plus en plus proche est qu’une récente fuite vient de révéler entièrement le design du modèle intermédiaire de la série, un Xiaomi 14 Pro qui sera équipé d’un écran plat et d’un quadruple module de caméras arrière.

Le design et les caractéristiques du nouveau Xiaomi 14 Pro dévoilés

Le leakeur Steve Hemmerstoffer, mieux connu sous le nom d’OnLeaks, a partagé via le site 91Mobiles quatre rendus en 5K et une vidéo à 360 degrés du nouveau Xiaomi 14 Pro, qui nous permettent de voir le design du nouveau smartphone Xiaomi en détail.

Dans ces images révélées, que nous vous laissons ci-dessus, on peut voir que le Xiaomi 14 Pro optera pour un design renouvelé par rapport à son prédécesseur, car il aura un écran totalement plat, abandonnant ainsi la courbure sur les côtés que nous avons vu sur le Xiaomi 13 Pro.

De plus, ces rendus dévoilés confirment que le Xiaomi 14 Pro aura des dimensions de 161,6 x 75,3 x 8,7 millimètres et qu’il montera un quadruple module de caméras de forme carrée qui dépassera de 13,1 millimètres du châssis.

En plus de nous montrer le design de ce nouveau terminal de la marque chinoise, cette nouvelle fuite nous révèle également certaines de ses fonctionnalités, car selon OnLeaks, le Xiaomi 14 Pro sera équipé d’un écran AMOLED 2.5D de 6,6 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, un Snapdragon 8 Gen 3 qui fera ses débuts à la fin de ce mois-ci, avec un appareil photo principal de 50 mégapixels, une batterie de 4 860 mAh avec une charge rapide câblée de 120 W et une charge rapide sans fil de 50 W, ainsi qu’un lecteur d’empreintes sous l’écran et deux haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos.

Quoi qu’il en soit, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour connaître tous les détails des trois membres de la nouvelle série Xiaomi 14, car, comme nous vous l’avions annoncé il y a un mois, on prévoit que les nouveaux porte-étendards de Xiaomi arriveront sur le marché le mois prochain, un mois avant leurs prédécesseurs, les Xiaomi 13 qui ont été présentés en décembre 2022.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :