C’est officiel : la CMA approuve l’achat d’Activision par Microsoft

Le feuilleton de Microsoft et l’acquisition d’Activision est aujourd’hui un pas de plus vers sa conclusion. L’autorité de régulation des marchés et de la concurrence du Royaume-Unis, la CMA, a donné son feu vert à la société de Redmond pour procéder à l’acquisition d’Activision Blizzard, dans un accord évalué à 68,7 milliards de dollars.

Dans son communiqué, la CMA explique que la principale raison qui les a poussés à changer d’avis a été la décision de Microsoft de vendre les droits des jeux en cloud d’Activision à Ubisoft, ce qui, selon l’autorité de régulation, permettrait de préserver des prix compétitifs et de faciliter la prolifération des services concurrents.

Depuis le début, le gouvernement britannique s’est opposé à la concrétisation de l’acquisition en soutenant que cela serait très bénéfique pour la société de rendre les jeux d’Activision exclusifs à ses propres plateformes, ce qui aurait un impact négatif sur la concurrence.

Après plusieurs mois de bras de fer, en août, la société de Redmond a décidé d’annoncer qu’elle accorderait à Ubisoft les droits du jeu en cloud d’Activision, de sorte que les titres du studio soient disponibles sur différentes plateformes au cours des 15 prochaines années.

Cette mesure a finalement convaincu l’autorité de régulation, car elle garantit que « Microsoft ne peut pas dominer ce marché en pleine croissance ». Néanmoins, ils estiment que Microsoft aurait dû réaliser cette réorganisation dès le début de l’enquête, ce qui aurait économisé beaucoup de temps et d’argent.

We’ve cleared the new deal for Microsoft to buy Activision without cloud gaming rights.

In Aout, Microsoft made a concession that would see Ubisoft, instead of Microsoft, buy Activision’s cloud gaming rights.

— Competition & Markets Authority (@CMAgovUK) Octobre 13, 2023