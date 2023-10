Ni Samsung ni Apple: le Pixel 8 Pro est le nouveau téléphone avec le meilleur écran du marché, selon DXOMark.

DXOMark a attribué au Pixel 8 Pro la meilleure note à ce jour dans son analyse d’écrans.

La partie arrière du Google Pixel 8 Pro en noir

Le nouveau Google Pixel 8 Pro n’est pas seulement l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo du marché et celui offrant la meilleure expérience utilisateur de tout Android. C’est également le smartphone avec le meilleur écran du marché, selon les experts de DXOMark dans leur analyse du panneau « Super Actua » du nouveau smartphone phare de Google.

Avec 154 points, le Pixel 8 Pro devient le nouveau leader du classement des écrans de téléphones mobiles de DXOMark, dépassant des modèles bien plus chers qui étaient jusqu’à présent en tête : les Samsung Galaxy Z Fold5 et iPhone 15 Pro Max.

Le modèle le moins cher se distingue également par son écran de qualité exceptionnelle

Il existe des différences importantes en termes de résolution et de technologie d’écran, mais DXOMark a attribué la même note aux deux modèles de la série Pixel 8.

Dans leur analyse, ils soulignent l’excellente lisibilité de l’écran dans tous les environnements, ainsi que le fantastique étalonnage des couleurs indépendamment des conditions de visualisation.

DXO mentionne également le bon travail réalisé par l’écran des appareils pour représenter le contenu en HDR, grâce à une luminosité et un contraste excellents.

À cet égard, il convient de souligner que le Pixel 8 Pro est équipé de l’un des écrans les plus lumineux du marché, capable d’atteindre 2400 nits de luminosité maximale.

Comme points négatifs (qui existent), ils mentionnent la difficulté à apprécier les détails les plus sombres dans des conditions de très faible luminosité ou les touches accidentelles sur les bords de l’écran lorsque l’appareil est tenu d’une seule main. On a également pu observer un certain effet d' »aliasing » dans certains jeux.

Malgré ces inconvénients, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro obtiennent la note la plus élevée de tout le classement des smartphones en raison, principalement, du travail exceptionnel accompli dans deux aspects essentiels : la lisibilité et la couleur. L’analyse complète est consultable sur le site web de DXOMark.

