Le service Direct to Cell de Starlink débutera par des messages textes en 2024, les appels seulement en 2025

Un nouveau segment des télécommunications connaît une croissance exponentielle ces dernières années. Au lieu de dépendre des tours mobiles, les entreprises s’aventurent maintenant dans l’espace pour transmettre des informations. L’année dernière, Apple a révolutionné son système de communication avec la fonctionnalité d’urgence SOS, utilisant des satellites pour envoyer des alertes d’urgence. Cela a suscité une nouvelle tendance, avec plus d’entreprises désireuses de tirer parti du potentiel de la communication par satellite pour les messages, les appels, et plus encore. L’année dernière, SpaceX d’Elon Musk a annoncé un partenariat entre sa société Internet, Starlink, et T-Mobile. La collaboration vise à transmettre directement les données vers votre téléphone depuis des satellites spatiaux. Alors que le service devrait être lancé dans l’année à venir, ses offres seront progressivement introduites.

Les données mobiles alimentées par satellite de Starlink pourraient être révolutionnaires

Selon une déclaration officielle, Starlink et T-Mobile lanceront l’essai de leur nouveau système. L’année prochaine, seuls les messages texte seront pris en charge pour trier les bugs et tester le système. D’ici 2025, l’entreprise prévoit de commencer à offrir le service vocal et de données, ainsi que les fonctions de l’Internet des objets (IoT).

La connexion se fera via LTE et il n’est pas clair combien de bande passante sera disponible. Le service de données devrait être suffisamment rapide pour la navigation Web selon SpaceX. Cependant, il est important de rappeler que la révolution de cette fonctionnalité ne réside pas dans l’offre de la vitesse Internet la plus rapide. La véritable révolution consiste à offrir une connectivité transparente en cas d’urgence. Le service Direct To Cell de Starlink offre également une particularité unique. Contrairement à Apple qui nécessite un hardware spécial, les satellites de Starlink fonctionneront comme des tours mobiles. Cela signifie qu’avec une vue dégagée du ciel, n’importe quel appareil compatible 4G pourra se connecter.

Pendant le premier essai, il sera possible d’envoyer des messages texte avec des applications SMs. Cependant, une fois que le service de données sera disponible, les utilisateurs devraient pouvoir utiliser WhatsApp, Skype et même iMessage. Ce n’est pas un système destiné uniquement à l’envoi d’alertes d’urgence, il vise à vous offrir Internet dans les circonstances les plus extrêmes. Il vous suffit d’avoir une couverture.

Starlink prépare le terrain pour assurer une couverture

Alors que la fonctionnalité n’est pas prête, Starlink continue de préparer le terrain pour son déploiement. La société a signé des accords avec plusieurs opérateurs du monde entier. Optus en Australie, Rogers au Canada, KDDI au Japon, One NZ en Nouvelle-Zélande, Salt en Suisse et T-Mobile aux États-Unis. D’autres opérateurs devraient probablement rejoindre une fois que le système aura démontré sa véritable puissance. Pour l’instant, le service vise à couvrir les terres, les lacs et les eaux côtières. Pour ceux qui cherchent Internet au milieu de l’océan, ils devront s’inscrire au service maritime de Starlink. Sur terre, le système vise à combler les lacunes de la couverture des opérateurs sans qu’ils aient à construire une infrastructure plus coûteuse.

Malheureusement, il n’est pas clair si l’itinérance sera disponible et dans quelle mesure, car chaque pays gère ses fréquences sans fil. En réalité, cela pourrait expliquer pourquoi SpaceX conclut des partenariats individuels avec plusieurs opérateurs à travers le monde. La société a investi beaucoup d’argent pour obtenir une partie du spectre sans fil.

Notre avis

Starlink’s Direct To Cell est une technologie innovante qui pourrait déclencher une révolution dans ce domaine. Si Apple a montré l’importance d’avoir un système de communication efficace en cas d’urgence, la solution de Starlink pourrait être révolutionnaire en élargissant ce que vous pouvez faire dans des situations d’urgence. Le système ne se limite pas à l’envoi de messages d’urgence ou de rapports de localisation, vous pouvez réellement utiliser Internet, des applications et passer des appels en fonction de votre position.

L’année prochaine sera déterminante pour l’entreprise afin de tester la qualité de sa nouvelle solution. D’ici 2025, nous verrons enfin le système à son plein potentiel.

