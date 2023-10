Ceci est la fonction qui me manque le plus sur les nouveaux téléphones mobiles.

Il y a quelques années, les smartphones facilitaient la navigation dans les menus et les interfaces.

Depuis le regretté Nexus One, personne n’a trouvé de meilleure solution pour sa bille de navigation. | Image de GSMSpain

Je n’ai pas de baguette magique et je ne souhaite surtout pas arrêter l’évolution dans une industrie vorace comme celle des smartphones. Et pourtant, parfois, il arrive que tous les progrès ne servent pas toujours à améliorer ce que nous avions, comme c’est le cas ici avec la navigation sur nos téléphones après l’arrivée de ces fameux écrans full view, tout écran à l’avant, qui ont été lancés en 2018 et que nous continuons à utiliser aujourd’hui.

Cela fait longtemps maintenant, je le sais, nous vieillissons. Certains me diront même que je veux que les ‘boules de navigation’ reviennent à cause d’un complexe de vieux schnock, car les écrans tactiles permettent de toucher n’importe quelle partie de l’interface pour contrôler n’importe quoi, mais il est vrai qu’il y a encore des tâches pour lesquelles avoir un contrôleur physique de navigation est extrêmement utile voire presque indispensable.

Et avec cela, j’ai déjà révélé ce que je veux voir revenir, et ce n’est rien d’autre que cette bille de commande fièrement présentée par le Nexus One et qui, en effet, rendait la navigation très simple en sautant d’un lien à l’autre sur les pages web, ou encore facilitait l’écriture de texte en permettant de faire défiler confortablement et intuitivement avec le doigt.

Les billes de navigation étaient tellement utiles que je ne comprends pas comment nous avons pu les perdre dans les méandres du temps : elles permettaient de naviguer dans toutes les directions de l’interface, facilitaient l’écriture, servaient de bouton d’action configurable et cachait même une LED de notifications RGB.

Et ce n’est pas tout, car en plus de faciliter le déplacement dans toutes les directions dans les menus, ces billes de contrôle n’avaient pas besoin de vibrations spéciales car leur fonctionnalité était physique, et elles offraient même des fonctionnalités supplémentaires comme la possibilité de les presser pour faire n’importe quoi avec le téléphone, un peu comme un bouton d’action que Apple a ramené à la vie avec l’iPhone 15.

Il y avait même plus, car dans le cas de mon regretté Nexus One, cette bille de contrôle fonctionnait également comme une LED de notifications multicolore, ce qui permettait d’un simple coup d’œil et sans allumer le téléphone de savoir si vous aviez une notification de l’une de vos applications préférées.

Il est vrai que perdre les billes de navigation était un mal nécessaire pour gagner en taille d’écran, mais il y a encore des gens comme moi, je m’inclus bien évidemment, qui préféraient les designs symétriques avec un écran totalement libre et bien intégré, même si cela nécessitait des bordures supérieures et inférieures un peu plus volumineuses.

Le fait de les abandonner dans les designs ‘full view’ était un mal nécessaire et également une question de temps, car tout s’est toujours efforcé d’éliminer les contrôles, les boutons et les connecteurs physiques en faveur de l’intégration numérique dans un écran qui regroupe tout.

En réalité, l’industrie s’est démenée ces derniers temps pour laisser de la place à des contrôles physiques à l’écran sans qu’ils ne gênent l’interface, et je pense notamment aux différents gestes de navigation, parfois confus, que Google a finalement unifiés et simplifiés nativement sur Android. On a également vu d’anciens ingénieurs de Google chercher des moyens d’écrire de manière plus efficace, ce qui était plus simple avec les contrôles physiques de navigation.

Les fabricants ont également pris les choses en main pour placer des caméras frontales dans différents systèmes mécaniques pop-up, tandis que d’autres inventaient des caméras intégrées sous les écrans OLED, bien que aucune de ces solutions n’ait vraiment pris au détriment des encoches à l’écran.

Et au final, je persiste à dire que tout n’arrive pas toujours dans une bonne direction en termes d’évolution, car les choses les plus simples et fonctionnelles sont (presque) toujours les meilleures. Et oui, je le dis sans hésiter, car en effet, j’aimerais qu’un fabricant évolue vers le Nexus One et nous apporte un téléphone moderne avec le même concept, car c’était lui et aucun autre qui a été pour moi le summum en termes de design et d’ingénierie des smartphones.

Le Nexus One avait tout. Bien évidemment, à son époque et sans comparaisons possibles avec ce qu’il y a maintenant. Mais ce premier téléphone d’origine Google, fabriqué par HTC, offrait réellement tout ce que l’on pouvait attendre et nécessiter de la manière la plus simple et accessible, le tout dans un emballage magnifique et d’une qualité exceptionnelle.

Que quelqu’un le rende possible !

