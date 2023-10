Un prototype d’iMac avec écran tactile de l’année 1999 voit le jour

Le cauchemar de Steve Jobs: un Mac avec écran tactile, révélé dans une vidéo.

L’iMac G3 modifié avec écran tactile par la société Elo

Depuis des années, on sait que Steve Jobs s’est opposé à ce qu’Apple lance un Mac avec écran tactile. Et même si l’idée a plané sur les plans de l’entreprise pendant des années, elle ne s’est jamais concrétisée. Cependant, une nouvelle vidéo nous montre que cela aurait pu être sur le point d’arriver.

Le YouTuber Michael MJD a montré dans une vidéo un prototype jusqu’alors inconnu d’un iMac G3 de 1999, modifié par la société Elo, qui disposait d’un écran tactile.

Voici à quoi ressemblait le prototype d’iMac G3 avec écran tactile

L’iMac G3 était un ordinateur révolutionnaire pour de nombreuses raisons, mais l’ajout d’un écran tactile n’en faisait pas partie. Elo a voulu profiter de cette absence en incorporant la technologie baptisée « iTouch » qui détectait les ondes acoustiques de surface produites par le toucher du doigt de l’utilisateur sur l’écran pour permettre une utilisation par des touches et des gestes. L’idée était de fournir ces équipements modifiés pour une utilisation dans des kiosques et d’autres endroits où il était plus logique d’interagir avec un écran tactile plutôt qu’avec un clavier et une souris. À l’heure actuelle, le fonctionnement du système est quelque peu frustrant en raison du manque de fluidité et parce que la plupart des gestes auxquels nous sommes habitués aujourd’hui semblent ne pas fonctionner.

La modification n’a pas eu un grand succès, mais il reste encore aujourd’hui quelques unités du prototype, comme celle qui est présentée dans la vidéo ci-dessus. On n’a pas confirmé combien d’iMac G3 modifiés par Elo ont été vendus.

Bien que Apple ait toujours été réticente à créer un Mac avec écran tactile, il est vrai que depuis peu de temps, des rumeurs suggèrent que le premier modèle avec cette caractéristique pourrait arriver bientôt. Des sources proches de l’entreprise indiquent que le passage à la technologie OLED sur des appareils tels que les MacBook pourrait entraîner l’arrivée des écrans tactiles sur la plateforme Mac.

