Gras, hauteur et même le minéral de tes os : la nouvelle balance Xiaomi qui peut mesurer 25 éléments de ton corps

Le concept que nous avons d’une balance est cet appareil qui sert à mesurer le poids corporel. Mais cela appartient au passé, et dans la réalité actuelle des dispositifs intelligents, même la balance de salle de bain typique est devenue « intelligente » et peut vous dire non seulement votre poids, mais bien plus encore.

Xiaomi, toujours désireux d’enrichir son écosystème, propose désormais des balances intelligentes sur le marché. Mais la dernière qu’ils ont présentée éclipse toutes les autres. Jetons un coup d’œil à la Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400.

Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400, dans le style d’un équipement DEXA

Pour avoir une idée du bond en avant que Xiaomi a fait avec ses balances, nous devons commencer par le concept de DEXA : selon la définition du site Medline Plus, le site web officiel du gouvernement des États-Unis, la densitométrie osseuse, également connue sous le nom de test DEXA, est une radiographie à faible dose qui mesure le calcium et d’autres minéraux dans les os.

La mesure montre la force et la densité (connue sous le nom de masse ou densité osseuse) des os, et pour la réaliser, un équipement de qualité médicale est nécessaire. Ou la Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400, qui semble capable de faire quelque chose de similaire. Avec un design externe très similaire aux modèles précédents, mais différent à l’intérieur, sans aucun doute, la balance a un coefficient de corrélation supérieur à 0,932 et offre une précision similaire à celle des appareils de niveau professionnel.

25 types de mesures différentes

La Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 ne fournit pas seulement le pourcentage de graisse corporelle et les données de masse grasse, mais elle réalise également une analyse complète de la composition corporelle comprenant jusqu’à 25 éléments, dépassant les versions précédentes de la balance Xiaomi : de la graisse, des muscles, de l’eau et des protéines à la densité osseuse, l’appareil peut approfondir la composition de votre corps, évaluer les niveaux de graisse du foie, un indicateur essentiel pour la santé générale, et révéler des données telles que le risque même d’obésité invisible.

Ce qui différencie cette balance, c’est qu’elle utilise huit électrodes, garantissant une précision qui rivalise même avec des équipements médicaux tels que les scanners DEXA. Contrairement aux balances conventionnelles à 4 électrodes qui ne mesurent que les membres inférieurs, la Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 couvre intégralement les membres supérieurs, les membres inférieurs et le torse. Cette approche plus complète de la mesure s’adapte à différents types de corps, de sorte que la balance peut être utilisée par des personnes de 6 à 80 ans.

Près d’un an de batterie

En plus de ses fonctions de mesure avancées, la balance offre une double connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Ses données sont synchronisées avec l’application complémentaire et sont stockées en toute sécurité dans le cloud, fournissant des données rapides à vérifier.

Alimentée par trois piles AA, la Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 a une impressionnante durée de batterie d’environ 360 jours avec une utilisation quotidienne. Presque un an sans avoir à changer les piles. Et tout cela pour un prix de 49,90 dollars sur certains sites web où elle est déjà disponible à l’achat (47 euros en conversion). Nous attendons avec impatience que Xiaomi lance ce modèle en Europe, car les précédents sont arrivés sur notre marché.

