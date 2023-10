Voici la grande erreur commise par la série considérée comme la meilleure de l’histoire selon son créateur

Bien que les goûts ne se discutent pas, cette série est la mieux évaluée par les principaux médias de critique.

La meilleure série de tous les temps est sur Netflix

Breaking Bad est considérée comme l’une des plus grandes séries de tous les temps. En réalité, pour beaucoup, c’est la meilleure série de tous les temps, ce qui est peut-être trop audacieux à affirmer, mais que la critique et le public soutiennent dans une certaine mesure. Récemment, le créateur de cette série a fait une déclaration qui a attiré beaucoup d’attention et qui a beaucoup à voir avec le développement de la série. Alors qu’il est très fier de sa série sur d’autres aspects, c’est celui qu’il considère comme l’une des grandes erreurs.

Ainsi, nous allons passer en revue pourquoi cette série de narco-trafiquants pose un gros problème selon son propre créateur.

Breaking Bad a commis une grave erreur selon son créateur

Lors d’une interview dans le magazine Variety, Vince Gilligan, l’un des créateurs de la série, a fait l’une de ses déclarations les plus intéressantes depuis qu’il a créé son œuvre majeure, c’est-à-dire Breaking Bad.

Parmi ses différentes arguments, on découvre que le créateur se repent profondément de quelque chose. Il s’agit donc de l’une des plus grandes erreurs d’une série qui, dans une large mesure, est assez réussie, donc il y a vraiment très peu de reproches à lui faire. Dans ce cas, il s’agit de Jesse, le co-protagoniste de la série, un personnage avec une évolution fulgurante, mais qui commence comme un drogué de bas étage qui vit chez l’un de ses proches et qui n’a pas un grand avenir.

Ainsi, lorsqu’on lui a demandé son avis sur la série dans son ensemble, Gilligan a été clair :

Je suis très fier de cela et je dois dire que c’était un effort de groupe. J’ai eu des scénaristes magnifiques et nous avons réfléchi intensément pour tout relier. Je pense que l’une des choses que nous avons mal faites, ce sont les dents d’Aaron Paul. Elles sont trop parfaites ! Pour un garçon qui a été tabassé et qui a beaucoup fumé de méthamphétamine, ses dents ne devraient pas être aussi belles. Nous avons probablement fait du tort au pays, mais cela étant dit, Aaron est une personne facile à regarder, donc c’est bien pour tous ceux qui ont regardé la série.

En résumé, Gilligan estime que l’apparence physique de Jesse Pinkman, le personnage joué par Aaron Paul, n’est pas tout à fait réaliste. En grande partie, parce qu’il est un véritable drogué qui passe une grande partie de la série à consommer des drogues dures, il aurait donc dû montrer plus clairement les effets physiques causés par l’abus de ce type de substances. Il estime qu’ils ont ainsi créé une vision assez irréaliste des drogues, car Jesse n’avait pas de caractéristiques physiques propres à une personne ayant des problèmes de dépendance.

En résumé, voici ce qui se passe avec cette histoire :

Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad, regrette l’apparence physique qu’ils ont donnée à Aaron Paul, l’acteur qui incarne Jesse Pinkman.

En grande partie, c’est parce que les ravages de la drogue ne se voyaient pas suffisamment sur lui.

Il estime qu’il avait une dentition trop parfaite pour être une personne ayant des problèmes de toxicomanie.

Il pense que cela crée une vision erronée des personnes qui consomment ce type de drogues dures.

En tout cas, il est intéressant de noter que Gilligan avait prévu de tuer Jesse dans la première saison, mais il y a beaucoup réfléchi pendant la grève des scénaristes et a décidé de lui donner un rôle plus important dans l’intrigue.

