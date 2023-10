La nouvelle folie urbanistique de l’Arabie saoudite : créer une ville en forme de cube d’une taille immense

Cette ville en forme de cube va remplacer un quartier entier de Riadh, la capitale de l’Arabie saoudite.

C’est le Mukaab

L’Arabie saoudite travaille à un processus de reconversion de son économie. Ils investissent des milliards de dollars pour tout changer, et même pour repenser la manière dont leur industrie est comprise, ce qui les amène à réaliser une série de projets pharaoniques qui semblent être une véritable folie pour tous ceux qui observent le processus de l’extérieur.

L’Arabie saoudite est également engagée dans sa propre Agenda 2030. Sa mission est de réduire sa dépendance économique vis-à-vis du pétrole et de commencer à générer des revenus par d’autres moyens, notamment grâce au tourisme et à la recherche et au développement. C’est pourquoi elle a des plans très exotiques pour essayer d’attirer tout le monde dans son pays et de devenir ainsi l’un des grands concurrents des Émirats arabes unis et de leur ville magnétique de Dubaï.

Depuis l’accession au pouvoir du prince Bin Salman en Arabie saoudite, des plans de construction d’infrastructures assez curieuses ont été annoncés. Comme c’est le cas de la ville connue sous le nom de The Line, qui est conçue comme une longue ligne au milieu du désert.

Ce n’est pas le seul pays à miser sur la construction de villes ex nihilo. Bill Gates lui-même construit une ville du futur aux États-Unis. D’autre part, on commence à parler de la possibilité que les prochaines villes du futur soient construites par l’intelligence artificielle, il ne serait donc pas surprenant que nous en trouvions une créée par l’Arabie saoudite et l’IA.

En tout cas, voyons de quoi il s’agit avec le Mukaab, une ville en forme de cube.

Le Mukaab : un nouveau pari de l’Arabie saoudite

Le cube de 400 mètres de haut, 400 mètres de large et 400 mètres de long vise à remplacer un quartier entier de la ville de Riadh. Il a la taille exacte de 20 Empire State Buildings, l’un des gratte-ciel les plus emblématiques du monde. C’est ce qu’explique le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite.

Le cube a pour objectif de répondre à tous les besoins de ceux qui y vivront. Il sera rempli de zones vertes, piétonnes et comprendra un immense musée et une université technologique qui aspirera à être l’une des plus importantes au monde.

La ville reprend le concept des « 15 minutes », disposera de son propre système de transport interne et se trouvera à 20 minutes en voiture de l’aéroport de Riadh. Par ailleurs, elle comptera 104 000 logements, 9 000 chambres d’hôtel et 1,4 million de mètres carrés de bureaux. Il s’agit donc d’une ville entièrement autosuffisante.

Son objectif est d’être l’une des plus grandes structures du monde. De plus, son intérieur sera doté d’une technologie holographique qui transportera les habitants de la ville vers de nouveaux endroits, dont beaucoup seront fantastiques, avec des rochers volants, des cascades géantes et des paysages spatiaux. C’est donc l’un des paris les plus intéressants du monde.

Cependant, il y a des doutes quant à savoir s’il sera finalement réalisé ou non. Beaucoup considèrent qu’il s’agit plutôt d’un coup propagandiste.

D’autre part, le fait qu’il s’agisse d’un cube a attiré l’attention du monde musulman, car ils estiment qu’il est trop audacieux en raison de sa ressemblance avec le cube de La Mecque, la ville sainte où Mahomet a terminé son pèlerinage.



