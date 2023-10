L’UE exhorte les géants de la technologie à lutter contre les contenus terroristes après l’attaque du Hamas

Le chef de l’industrie de l’UE, Thierry Breton, s’est inquiété de la série de « fausses informations » sur la plate-forme X platform. Le mardi, il a demandé à Elon Musk de traiter de telles informations sur sa plate-forme. À la suite des récentes violences au Moyen-Orient, Breton a déclaré que X était utilisé pour publier du contenu illégal et de fausses informations.



L’Union européenne (UE) a exhorté les grandes entreprises technologiques à prendre des mesures contre le contenu terroriste. Cela intervient après l’attaque récente du Hamas contre Israël. L’UE a averti que les entreprises doivent supprimer le contenu illégal de leurs plateformes. Elle met en garde contre le fait que si elles ne suppriment pas ces contenus, elles encourent des sanctions légales sévères. Les fausses informations sur le conflit ont explosé depuis l’attaque. Cela comprend de fausses images et de fausses vidéos, ainsi que des images de violence graphique.

Un porte-parole de la Commission européenne (CE) a déclaré à Reuters :

« Les contenus diffusés en ligne qui peuvent être associés au Hamas sont qualifiés de contenus terroristes illégaux et doivent être supprimés en vertu à la fois de la DSA (Digital Services Act) et du règlement TCO (Terrorist Content Online). »

Mise en garde de l’UE aux PDG des grandes entreprises technologiques

La branche exécutive de l’UE, la CE, a rappelé à toutes les marques de médias sociaux leur obligation dans la région. La CE affirme qu’elles sont légalement tenues d’empêcher la diffusion de contenus nuisibles liés au Hamas. L’UE a adressé des avertissements aux PDG des grandes entreprises technologiques, notamment Elon Musk et Mark Zuckerberg. Ces PDG des grandes entreprises technologiques devront garantir une stricte conformité à la législation européenne. Dans ses lettres à Musk et Zuckerberg, le chef de l’industrie de l’UE, Thierry Breton, a déclaré que leurs marques avaient 24 heures pour informer l’UE de la manière dont elles empêchaient la diffusion de contenus nuisibles sur leurs plateformes.

La Digital Services Act de l’UE

La Digital Services Act récemment adoptée par l’UE rend les entreprises responsables de la surveillance et de la suppression de contenus illégaux tels que le contenu terroriste ou les discours de haine illégaux. Le non-respect des réglementations européennes en matière de contenus illégaux peut entraîner des amendes représentant 6 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Meta est responsable de la surveillance de la désinformation et des contenus illégaux en vertu de la Digital Services Act de l’UE, et Breton a demandé à Zuckerberg de répondre dans les 24 heures.

Le Centre des opérations spéciales de l’UE

L’UE a créé un centre des opérations spéciales doté d’experts, y compris des locuteurs courants de l’hébreu et de l’arabe. L’objectif de ce centre est de surveiller de près et de réagir à la situation en constante évolution. L’UE a averti que les entreprises de médias sociaux ont connu une recrudescence de fausses informations liées au conflit. À cette fin, ces marques doivent faire tout leur possible pour veiller à ce que les fausses informations ne persistent pas sur leurs plateformes.

Le porte-parole de la CE a également déclaré :

« La Commission appliquera pleinement la DSA et surveillera la mise en œuvre complète du TCO. La Commission exhorte les plates-formes en ligne à se conformer pleinement aux règles de l’UE. »

La DSA récemment adoptée oblige les grandes marques en ligne, comme X et Meta’s Facebook, à supprimer les contenus illégaux. Ces marques doivent également prendre des mesures pour lutter contre les menaces pour la sécurité publique et le dialogue civique. Toute entreprise en violation de la DSA encourt une sanction pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial. De plus, les contrevenants récidivistes peuvent se voir interdire totalement d’opérer en Europe. On ignore si Breton a adressé des communications similaires à d’autres entreprises de médias sociaux mentionnées dans la DSA.

Notre avis

L’UE a exhorté les grandes entreprises technologiques à prendre des mesures contre le contenu terroriste après l’attaque récente du Hamas en Israël. L’UE a averti que les entreprises doivent supprimer le contenu illégal de leurs plateformes ou faire face à des sanctions légales sévères. Elle rappelle à toutes les entreprises de médias sociaux qu’elles ont une responsabilité légale. Celle-ci consiste à empêcher la diffusion de contenus nuisibles liés au Hamas. La Digital Services Act récemment adoptée par l’UE rend les entreprises responsables de la surveillance et de la suppression de contenus illégaux tels que le contenu terroriste ou les discours de haine illégaux.

